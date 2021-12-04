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Московский листок

МХАТ больше не МХАТ

Опубликовано 04.12.2021 в разделе комментариев 0

театр мхат
МХАТ больше не МХАТ

Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького отныне будет называться Художественный театр - МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор театра Владимир Кехман. Как напомнил собеседник агентства, изначально театр назывался Художественным, потом Московский Художественный, а потом стал МХАТом. 

"МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году", - добавил гендиректор.

***

То есть больше не академический и не московский. Ну и, следовательно, не МХАТ. Ну и какой еще Горький... Прилепин же есть.

А.Б.



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