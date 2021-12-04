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Московский листок

Дарья Митина: Ленину в Рыбинске быть!

Опубликовано 04.12.2021 в разделе комментариев 1

ленин выборы митина

Мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации посетил Рыбинск. И вот по какому поводу… Городские власти активно продвигают там идею переноса памятника В.И. Ленину с Красной площади - центральной площади города. Подробности в программе «Личное мнение» от Дарьи Митиной.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7937 написал 04.12.2021 10:02
за год смертность в России выросла на 20% ?
это и есть главное достижение режима карлика ?
пальмовое масло, повышение пенсионного возраста, унижение и грабеж людей....все для уничтожения русского народа?
При Ленине-Троцком_Свердлове было проще - чекисты просто убивали, насиловали и унижали русский народ ?
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Дарья Митина: Ленину в Рыбинске быть!
Дарья Митина: Ленину в Рыбинске быть!
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