Дарья Митина: Ленину в Рыбинске быть!

Мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации посетил Рыбинск. И вот по какому поводу… Городские власти активно продвигают там идею переноса памятника В.И. Ленину с Красной площади - центральной площади города. Подробности в программе «Личное мнение» от Дарьи Митиной.

Материал по теме:

Перенесите лучше уд на место носа, а нос на место уда