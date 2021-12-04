Правительство побеждает бедность уже в текущем квартале

В третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил Росстат.

В ноябре правительство утвердило новый способ расчета этого показателя. Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — "граница бедности".

По информации Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль (рост на 2,22 процента), во втором — 11 813 рубля (на 4,27 процента), в третьем — 11 970 рублей (на 5,66 процента).

В результате первом квартале количество россиян с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона человек или 14,2 процента;

во втором квартале — 18,2 миллиона или 12,5 процента;

в третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11 процентов от численности населения) были ниже установленной границы бедности.

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Как говаривал товарищ Сталин, правда, по другому поводу, неважно, как голосуют, важно как считают.

Нет, мы не стали богаче. Просто теперь по-другому считают.

Допустим, получил я пенсию в 13 тысяч рублей. Как и в прошлом месяяце, и в позапрошлом. Естественно, и в этом, и в прошлом месяце на не прожить было нельзя - мне ее хватает только на квартплату, телефон и интернет. Но в прошлом месяце я еще считался бедным, а в текущем - уже нет! Я на целую тысячу рублей богаче, чем нищий!

Конечно, совершенно безразлично, на 12 или на 13 тысяч рублей голодать, если у тебя нет иного источника дохода. Но с государственной точки зрения - огромная разница! Государство у нас борется с бедностью и очевидным образом ее побеждает, причем не тратя на это ни копейки, одним росчерком пера.

Да в принципе бедность можно победить на раз! Поставь границу бедности, допустим, в 300 рублей. А что? В советское время это были очень хорошие деньги.

И все, бедность повержена, даже самый неудачливый нищий, который просит милостыню у метро Сукино-Бякино, все равно три сотни-то за месяц набирает. Да за день наскребается, что там...

И вот мы страна богатых людей! Куда там Швейцарии или Лихтенштейну.