Рогоносцы атакуют!

На дорогах Центральной России лосей практически ежедневно сшибают несущиеся в Светлое Завтра автомашины. В этих ДТП порой гибнут люди.

Но никто из чиновных «оберегателей природы» не интересуется судьбами покалеченных людей и разбитых автомашин, ради покупки которых люди нередко влезают в жуткие долги. .Никто не защищает обывателя, на которого наложен штраф за мясо зверя, хоть за «мясом» человек даже не пробовал охотиться

Из раскуроченных автомашин и оцепеневших от случившегося водителей вдоль всех автотрасс России стихийно возникают « временные монументы» во славу чиновничьего всесилия и абсолютной безнаказанности.

Травму человек рано или поздно залечит, и даже автомашину реанимирует. Но если после случившегося не запьёт – в его голове надолго ( если не навсегда!) поселится мысль о том, как примитивно его кинули ораторы времен «Перестройки» и «Ускорения свободного падения» Обещали «диктатуру закона», расцвет культуры, А получился расцвет бандитизма, когда двуногие «быки» в любой момент могут заявиться к фермеру, «по недосмотру властей » получившему «слишком шикарную землю» для прокормления сограждан экологически чистой пищей

И когда семью фермера придут убивать – он может быть абсолютно уверен, что в финале неизбежного «саммита» его самого, сына и жену, назовут преступниками.

Ну, как же не преступник, если смеет сопротивляться чудовищно превосходящим силам противника?!..

В Рыбинском отделе полиции по слухам как великую реликвию хранят вилы. с которыми я и мой сын в конце прошлого года едва отбились от налета охранников фирмы «Ярославское взморье», Хозяин фирмы Сергей Бачин, получив при содействии ярославских чиновников обширные земли фактически в подарок, всё никак не осчастливит нас, горемычных, многократно обещанной «Новой Юрмалой»

Удивительно, что затерроризированные «эффективными менеджерами» из команды Бачина, фермеры всё же хоть что-то производят.

А куда бежать со своей земли, где воцарилась модель мироустройства ,очень похожая на Елисейские поля в Париже. Там,как утверждают СМИ, наибольшим спросом на секс-рынке пользуются так называемые «олени»: хорошенькие мальчики из Латинской Америки или Юго-Восточной Азии,у которых внешность абсолютно мужская, но ниже пояса все как у женщин.

Получив очередную повестку к полицейскому следователю, сижу и думаю: может быть матери рыбинских и ярославских «быков»так любящих отрывать меня от работы, оказавшись беременными ,чересчур пылко мечтали о дочерях, а в результате «ни ТО.ни Сё!»,

Кто же теперь пожалеет несчастных, кроме деда-фермера?!

В аптеке Института иммунологии больше не купить великолепных китайских шариков, позволяющих даже старикам творить чудеса в интимной сфере. Почти как алтайские пастухи, бегающие за девушками быстрей внуков после употребления внутрь «смеси» из крови марала и крошек от рогов марала.

«Китай от нас ушёл!» - объясняет серьезная женщина Светлана, сотрудница службы доставки.

Да, рога лося вряд ли компенсируют утрату.

Остается утешать себя китайской поговоркой: «Кто никуда не ездил – вернулся отовсюду!»

Автор Евгений Новиков - бывший сотрудник МИД России, ушедший в фермеры