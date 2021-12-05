"Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам регионов, руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатам Госдумы, говорится в сообщении пресс-службы партии.
Когда глава региона, избиравшийся как "независимый" (а то и от другой какой-нибудь партии), потом вдруг становится членом "партии влапсти" - это некрасиво. Но мы за долгие годы привыкли. Не они первые, не они последние.
Но когда партбилет российской "партии власти" получает глава ингостранного государства, пусть непризнанного, это как?
И это зачем?
И как теперь признавать это государство? И главное - КЕМ признавать?
Я понимаю, что теперь на всех выборах партия "Единая Россия" будет иметь в ДНР и ЛНР 146 процентов, но как это будет выглядеть?
Или уже все равно?
Тогда срочно принимать в ЕР Ким Чен Ына!
А.Б.
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