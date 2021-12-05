Как Колобок поучаствовал в Форуме гражданского участия

Занесли надысь Колобка черти в Манеж. Собственно, он понятия не имел, куда идёт, - ему сказали, там будет кинопоказ нового фильма «Недетский дом» и встреча со съёмочной группой, попросили сходить заценить и потом отрецензировать.

Прихожу, а там дым коромыслом, - называется Форум гражданского участия МЫ ВМЕСТЕ. Проводит, разумеется, Росмолодёжь и внутриполитический блок Администрации Президента. К Манежу на кривой козе не подъехать - всё перегорожено, и сначала надо идти в аккредитационный павильон бейджик получать с куяр-кодом - окуяриваться.

Подхожу к стойке, мне выдают бейдж: на нём моя фотка и написано: «Ольга Митина, актриса». Не пойдёт, - говорю. А они мне - да нормально, проканает. Я им: ну как же проканает, если куяр-код сгенерирован на определённые инициалы?

- Нормалёк, - говорят. - Попробуйте пройти.

Подхожу к турникету - разумеется, хер там. Не пущають. Я обратно: давайте мне, говорю, нормальный бейдж. Мне-то похер, я и на Тузика откликаюсь, а турникету не похер. И с какого перепою я актриса, тоже непонятно. Турникет небось актрис распознаёт, у них излучение особое.

Посылают меня к другой стойке. Вынимают из бейджика бумажку, заново фотографируют: смотрите в камеру, мол. Отдайте, говорю, мне ту бумажку, буду на память хранить, меня актрисой ещё никогда и никто не называл. Они как рявкнут: "НЕТ!!! У нас всё строго учитывается!!!!" Выдают бейдж с новой фоткой и новым куар-кодом, на нем надпись: «Дарья Митина, артист».

Ну, хер с вами, черти криворукие, буду артистом. Разговорного жанра, бл...

Захожу наконец в Манеж. Там столпотворение вавилонское, сразу чуть не впечаталась лбом в Кириенко, потом в Примакова, потом с депутата от родного округа Леонова, - проще сказать, кто там не тусил. Бегаю между площадок и павильонов, ищу кинозал. Тусуют там сотни волонтёров, сотни персонажей с бейджиками «персонал», никто, блин, не знает, где кино будут казать. Через полчаса поисков искомый зал таки нашла (показ задержали на целый час). На сцене - неизвестный мне режиссёр Расходников, актёры - детдомовские дети (фильм «Недетский дом», как вы догадываетесь, про детский дом) и продюсер всей истории, депутат-единоросс Артём Метелёв, новоиспечённый председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике. Режиссёр рассыпается в благодарностях, мол, если бы не Метелёв и не Росмолодёжи, не было бы никакого фильма.

Все выступающие со сцены в полном восторге, мол, доброе социальное кино, дети играют самих себя, спешите делать добро, вы все сейчас прослезитесь. И Метелёв такой проникновенную речугу задвигает, ну просто Сухомлинский и Макаренко в одном лице.

С первых кадров чуть не вытошнило - «доброе социальное кино» оказалось адской блевотиной, склёпанной беспомощно и по-дилетантски. Мат-перемат, детки избивают и трахают друг друга и воспитателей, картонные вымученные диалоги из набитой говном головы сценариста, озвучка с запозданием в минуту и прочий трэш. Выкинутые в унитаз государственные деньги, пошедшие на воплощение грязных фантазий извращенцев-авторов. Как в этом говне снимались Охлобыстин и Розанова - их дело, а вот тинейджеров реально жалко. Через полчаса сивой кинохуйни от битком набитого зала осталась половина, ну и я свалила - рвотный рефлекс в упорной борьбе победил профессиональное любопытство. Сливки гражданского общества покидали зал, шумно возмущаясь. Тётенька-соцработник из Ханты-Мансийска сокрушалась: «Ну разве можно такое вообще детям показывать?»

Алё, Росмолодёжь, Артём Метелёв, вы там с дуба все рухнули, что ли??

Ушла злая как собака. Уже почти на выходе меня ловит девушка-волонтёр: «Простите, а вы не оставите нам автограф на стене дружбы?»

Стена дружбы - такая огромная тумба посреди Манежа, на которой все желающие могут фломастером написать о своих впечатлениях.

Ну, давайте напишу, - говорю. Почему бы не нагадить напоследок организаторам в панамку, раз уж сами предложили.

Написала, прямо в центре стены: «Помните, только при социализме и коммунизме молодежь может развивать свой потенциал и обрести смысл жизни».

Рецензию писать, вестимо, не буду - столько рвотного порошку мне не выпить.