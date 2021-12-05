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Московский листок

Одежда и обувь подорожают еще на 25% - будем ходить голыми

Опубликовано 05.12.2021 в разделе комментариев 3

кризис экономика цены
Одежда и обувь подорожают еще на 25% - будем ходить голыми

Цены на одежду и обувь прибавили 10-15% в 2021 году, а в 2022-м - рост ускорится и составит 15-20%, прогнозируют аналитики Fashion Consulting Group и подтверждают ритейлеры, опрошенные «Известиями».

У производителей и поставщиков растут издержки по всем статьям: ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги - на 20%, себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%.

«Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента», - предупреждает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Подорожание одежды и обуви сулит новую головную боль россиянам, больше половины из которых, согласно Росстату, живут меньше, чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Уже сейчас треть российского населения, согласно опросу ЦБ РФ, испытывает сложности при покупке простейших базовых товаров. По данным на ноябрь, 25% заявили, что могут позволить себе только еду, а денег на одежду и обувь уже не хватает. 9% пожаловались, что даже продукты питания покупают с трудом.

А с другой стороны, летом можно ходить голым, особенно на пляже. И рождаемость может вырасти…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2213 написал 05.12.2021 11:58
Цены растут,конечно-не только в россии,а и во всех западных странах,однако,там,рост цен очень неплохо компенсируется ростом доходов населения,а вот в россии,такого сделать невозможно,потому,что экономика вся наскаозь "сырьевая".То есть,при простой "раздаче слонов",аатоматичечки врубается инфляция,и начинается гонка собаки за своим хвостом,чем больше увеличиваются доходы,тем быстрее обесцениваются деньги,и в итоге,увеличивается только количество денежной массы,а темпы обнищания населения-нисколько не снижаются.Остановить это обнищание,может только снижение общемировых цен,а за то,что в россии такая система существует,можно сказать "спасибо",представителям существующей российской власти,которые три десятка лет,только тем и занимается,что-топчутся на месте,расходует бюджетные деньги на различные "беспонтовые проекты",и под шумок-обогащаются лично- за счет продажи ископаемых.
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 05.12.2021 11:44
Достанем с дач и подсобок старые, но "вечные" советские шмотки,польта, да солдатские сапоги в военторге прикупим, чем не одежда?!.. Но на этом пролетарском фоне будут странно смотрится некоторые товарисчи,покупающие штаны по полмильона ( есть популярный ролик про юную московскую чиновницу по туризму и про ее гардероб, ценою в годовой бюджет небольшого городка)!
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(без названия)
стоик7937 написал 05.12.2021 11:40
молодежи израилевой перспективу нарисовала - будут жить при коммунизме (для себя и за счет коренных народов?) , но в олигархам всем места не хватит?
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