Одежда и обувь подорожают еще на 25% - будем ходить голыми

Цены на одежду и обувь прибавили 10-15% в 2021 году, а в 2022-м - рост ускорится и составит 15-20%, прогнозируют аналитики Fashion Consulting Group и подтверждают ритейлеры, опрошенные «Известиями».

У производителей и поставщиков растут издержки по всем статьям: ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги - на 20%, себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%.

«Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента», - предупреждает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс.

Подорожание одежды и обуви сулит новую головную боль россиянам, больше половины из которых, согласно Росстату, живут меньше, чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Уже сейчас треть российского населения, согласно опросу ЦБ РФ, испытывает сложности при покупке простейших базовых товаров. По данным на ноябрь, 25% заявили, что могут позволить себе только еду, а денег на одежду и обувь уже не хватает. 9% пожаловались, что даже продукты питания покупают с трудом.

А с другой стороны, летом можно ходить голым, особенно на пляже. И рождаемость может вырасти…

А.Б.