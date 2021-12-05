Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе

Россия продолжает советскую практику многомиллионных вливаний и списания внешнего долга для дружественных режимов за рубежом.
По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, обвал цен на нефть и дефицит бюджета, правительство РФ выделило 962,9 млн долларов на помощь нуждающимся странам.
Это чуть ниже показателей 2015-19 гг, когда финансирование превышало 1 млрд долларов год, но вдвое выше уровня 2010-13 гг, следует из подсчетов ИПЭИ РАНХиГС. Крупнейшими получателями российской финансовой помощи по двусторонним механизмам стали Армения, Венесуэла, Куба, Киргизия, КНДР, Сирия и Таджикистан.
Кроме того, российские деньги впервые достались Ливану, Руанде и Кабо-Верде, которых Москва поддержала в связи с пандемией.
Почти половина всей помощи пришла в виде списания долгов зарубежных стран на общую сумму 424,9 млн долларов, из которых наиболее крупная задолженность была прощена Кубе.
В общей сложности по двусторонним программам Россия помогла нуждающимся государствам на 697 млн долларов. Оставшаяся сумма - 256,9 млн долларов - была выделена в виде международной помощи преимущественно через институты ООН.
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так ведь интернационализм же написал 05.12.2021 12:41
Зато такое подарки любили делать советские вожди. В стране люди кости покупали и тухлую капусту, чтобы из них суп сварить, но про всякие там гондурасы и афганистаны наши власти не забывали никогда.
Песик написал 05.12.2021 12:11
Беседа собак Брежнева: сидишь на цепи и не гавкаешь
Беседа собак Горбачева: Цепь удлинили на метр, миску отодвинули на 2 метра, но гавкай сколько хочешь.
Беседа собак Путина: Цепь укоротили, в миску навалили пластика на пальме, гавкать и высовываться из будки запретили. Помои дают только чипированным, кто обучился танцевать на одной куриной лапе.
стоик7937 написал 05.12.2021 11:46