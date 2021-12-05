Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе

Россия продолжает советскую практику многомиллионных вливаний и списания внешнего долга для дружественных режимов за рубежом.

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, обвал цен на нефть и дефицит бюджета, правительство РФ выделило 962,9 млн долларов на помощь нуждающимся странам.

Это чуть ниже показателей 2015-19 гг, когда финансирование превышало 1 млрд долларов год, но вдвое выше уровня 2010-13 гг, следует из подсчетов ИПЭИ РАНХиГС. Крупнейшими получателями российской финансовой помощи по двусторонним механизмам стали Армения, Венесуэла, Куба, Киргизия, КНДР, Сирия и Таджикистан.

Кроме того, российские деньги впервые достались Ливану, Руанде и Кабо-Верде, которых Москва поддержала в связи с пандемией.

Почти половина всей помощи пришла в виде списания долгов зарубежных стран на общую сумму 424,9 млн долларов, из которых наиболее крупная задолженность была прощена Кубе.

В общей сложности по двусторонним программам Россия помогла нуждающимся государствам на 697 млн долларов. Оставшаяся сумма - 256,9 млн долларов - была выделена в виде международной помощи преимущественно через институты ООН.