Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении "четвертого рейха" в Евросоюзе, пишет Wirtualna Polska.

"Германия хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не позволим", — приводит портал цитату политика со слов депутатов, присутствовавших на мероприятии.

Что именно пытался донести до парламентариев Качиньский этой фразой, пока неизвестно. Официальных комментариев лидера партии на эту тему пока не было.

Как-то сразу вспомнился кабачок «13 стульев», где никогда не смолкают шутки. Пан Ярослав, зажигай еще!

Но пока пан Медведев из «Единой России» все равно на первом месте.

"Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР

А.Б.