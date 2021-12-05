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Московский листок

Германия хочет построить Четвертый рейх

Опубликовано 05.12.2021 в разделе комментариев 2

фашизм гитлер
Германия хочет построить Четвертый рейх

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении "четвертого рейха" в Евросоюзе, пишет Wirtualna Polska.

"Германия хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не позволим", — приводит портал цитату политика со слов депутатов, присутствовавших на мероприятии.

Что именно пытался донести до парламентариев Качиньский этой фразой, пока неизвестно. Официальных комментариев лидера партии на эту тему пока не было.

Как-то сразу вспомнился кабачок «13 стульев», где никогда не смолкают шутки. Пан Ярослав, зажигай еще!

Но пока пан Медведев из «Единой России» все равно на первом месте.

"Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7937 написал 05.12.2021 11:57
без сионизма не было бы преступного режима жиденка Гитлера?
без сионизма не было бы кровавого режима Сталина-Кагановича ?
Польше немного повезло - советский сионизм издевался над поляками до 1990 г. ?
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(без названия)
Блтблтлбтлб написал 05.12.2021 11:35
опа, - а по-утру в генерал-губернаторстве проснулись
(а вечером так лезли.., так лезли.., - брачная ночь промелькнула как сон...)
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