Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек - это рекорд

Опубликовано 05.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 "Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек — это рекорд

3 Правительство побеждает бедность уже в текущем квартале https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Одежда и обувь в России подорожают еще на 25%

5 Обледеневший экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов

6 Россиянам предложат использовать автомобили совместно с другими гражданами ради экологии

7 Эрдоган «переименовал» Турцию

8 Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Германия хочет построить Четвертый рейх https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какой процент зарплаты должен быть фиксированным по отношению к премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек - это рекорд
В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тыся...
05.12.2021
Алексей Куринный о кадровой катастрофе в здравоохранении
Алексей Куринный о кадровой катастрофе в здравоохр...
05.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Алексей Куринный о кадровой катастрофе в здравоохранении (1)
В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек - это рекорд (0)
Германия хочет построить Четвертый рейх (6)
Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе (8)
Одежда и обувь подорожают еще на 25% - будем ходить голыми (5)
Как Колобок поучаствовал в Форуме гражданского участия (4)
"Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР (14)
Рогоносцы атакуют! (11)
Правительство побеждает бедность уже в текущем квартале (21)
Полный Делягин N19 (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок поучаствовал в Форуме гражданского участия
Дарья Митина Дарья Митина: Начните день с хороших новостей
Дарья Митина Дарья Митина: Скоро на экранах
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И вот мы страна богатых людей! Куда там Швейцарии или Лихтенштейну
Дарья Митина Дарья Митина: Булкохрусты, а ну-ка убрали ручонки свои загребущие
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss