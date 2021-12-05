Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 "Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек — это рекорд
3 Правительство побеждает бедность уже в текущем квартале https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Одежда и обувь в России подорожают еще на 25%
5 Обледеневший экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов
6 Россиянам предложат использовать автомобили совместно с другими гражданами ради экологии
7 Эрдоган «переименовал» Турцию
8 Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Германия хочет построить Четвертый рейх https://forum-msk.org/material/news/1...
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