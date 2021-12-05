Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 "Единая Россия" стала иноагентом ДНР и ЛНР https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В России за октябрь от ковида умерло почти 75 тысяч человек — это рекорд

3 Правительство побеждает бедность уже в текущем квартале https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Одежда и обувь в России подорожают еще на 25%

5 Обледеневший экипаж рейса S7 Магадан — Новосибирск временно отстранен от полетов

6 Россиянам предложат использовать автомобили совместно с другими гражданами ради экологии

7 Эрдоган «переименовал» Турцию

8 Россия подарила еще $1 млрд Cирии, Венесуэле и Кубе https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Германия хочет построить Четвертый рейх https://forum-msk.org/material/news/1...