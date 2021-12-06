Следком возбудился на фельетон

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов", - сообщают РИА Новости.

"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что инициаторы нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов".

https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

3 декабря на ФОРУМе.мск был опубликован фельетон Дмитрия Якушева Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron

В частности, в тексте было сказано: "Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ".

Вот такой текст послужил поводом для поручения руководителя Следственного комитета - проверить, нет ли и впрямь какого экстремизьма в этих рэперах?

Особенно вот в этом - "кажутся агрессивными дебилами". Кому кажутся? На каком основании?

Сам Дмитрий Якушев сегодня написал: "Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время".

Но поздно! Следком уже возбудился!

А.Б.

Справка: Олигофрения (по-русски "слабоумие") имеет три степени.

1. (Легкая) Дебильность.

2. (Средняя) Имбецильность.

3. (Тяжелая) Идиотизм.

Дебилы обладают конкретно-описательным типом мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Не понимают юмора. IQ 65—69.

Среди дебилов различают эретичных (возбудимых), вялых, апатичных, злобно-упрямых, мстительных и торпидных (заторможенных).

В просторечии дебила наиболее точно описывает слово "дурак".