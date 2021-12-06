Следком возбудился на фельетон

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов", - сообщают РИА Новости.
"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что инициаторы нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов".
https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
3 декабря на ФОРУМе.мск был опубликован фельетон Дмитрия Якушева Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron
В частности, в тексте было сказано: "Вот как Noize mc рисует лицо наших силовиков «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения. Хорошо ещё, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно, что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Нуланд раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов. Например, апельсины. Это было отступление заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ".
Вот такой текст послужил поводом для поручения руководителя Следственного комитета - проверить, нет ли и впрямь какого экстремизьма в этих рэперах?
Особенно вот в этом - "кажутся агрессивными дебилами". Кому кажутся? На каком основании?
Сам Дмитрий Якушев сегодня написал: "Блин. Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время".
Но поздно! Следком уже возбудился!
А.Б.
Справка: Олигофрения (по-русски "слабоумие") имеет три степени.
1. (Легкая) Дебильность.
2. (Средняя) Имбецильность.
3. (Тяжелая) Идиотизм.
Дебилы обладают конкретно-описательным типом мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Не понимают юмора. IQ 65—69.
Среди дебилов различают эретичных (возбудимых), вялых, апатичных, злобно-упрямых, мстительных и торпидных (заторможенных).
В просторечии дебила наиболее точно описывает слово "дурак".
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Обычное россиянское интеллигентское написал 06.12.2021 02:09
Группа ("товарищей") подлецов (м.б. и состоящих на подсосе у /неполовых/ органов) размещает в прессе (как бы шуточный) "фельетон". (Причем они знают, какие будут последствия. Хотя бы из исторического опыта прошлой эпохи, когда "по следам публикации" вслед за крокодильским юмористом почти всегда выезжала следственная бригада.)
А после того, как последствия наступили, виновными в "кровавых" репрессиях оказываются следкомовцы. "Не понимают юмора"!