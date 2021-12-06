Коллективный визит с жильцами общежитий в приемную президента РФ в ожидании Совета по правам человека и прямой линии президента. Сбор: вторник 7 декабря 15.30 м Китай город, памятник Ногину





Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться