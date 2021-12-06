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Московский листок

Главе МЧС поставят памятник в Москве

Опубликовано 06.12.2021 в разделе комментариев 3

памятник герой мгд зиничев
Главе МЧС поставят памятник в Москве

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе одобрила предложение по установке в российской столице памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает сайт Мосгордумы.

Место возведения— сквер имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика, на улице Кременчугская, дом 5, корп. 1. Получены положительные заключения совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Он добавил, что инициатива установки памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, свалившись в водопад вместе с оператором, за что ему присвоено звание Героя России. О памятнике оператору и режиссеру Александру Мельнику не сообщается.

Обычно памятник на родине устанавливается дважды героям. И либо на родине Героя – в данном случае в Ленинграде, либо на месте совершения подвига, то есть на плато Путорана. С чем связана тут Кременчугская улица в Москве, не очень понятно…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фсб+ написал 06.12.2021 13:04
сидит?
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(без названия)
Царапина написал 06.12.2021 13:02
Чем мне нравится Путин, так это бережному отношению к своим половым партнерам.
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нужно сделать его 300 метров в высоту, а в голове смотровая
площадка, как у статуи "Свобода" написал 06.12.2021 12:57
Обычно памятник на родине устанавливается дважды героям. И либо на родине Героя &#8211; в данном случае в Ленинграде, либо на месте совершения подвига, то есть на плато Путорана. С чем связана тут Кременчугская улица в Москве, не очень понятно
...
и вобще, пора уже начать строить памятники в 500 метров высотой с окнами-квартирами по всему телу, что бы люди там жили.
...
Например памятник Путину - можно квартиры там продавать за 1 миллиард рублей (или долларов), а на вырученные деньги строить еще 5 памятников - ленину, сталину, невскому, грозному, берии, ягоде, блохину, да и феликсу - железную статую - 200 метровую, тоже для садистов в погонах, постоить на бутырке.
И ПУСТЬ ОНИ (памятники) СТОЯТ КАК ВЫСОТКИ - А В ЦЕНТРЕ ВЕЛИКИЙ ПУТИН, А ОНИ ВОКРУГ ЕГО ПО ТРЕТЬЕМУ КОЛЬЦУ...
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