Главе МЧС поставят памятник в Москве

Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе одобрила предложение по установке в российской столице памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает сайт Мосгордумы.

Место возведения— сквер имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика, на улице Кременчугская, дом 5, корп. 1. Получены положительные заключения совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия.

Он добавил, что инициатива установки памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, свалившись в водопад вместе с оператором, за что ему присвоено звание Героя России. О памятнике оператору и режиссеру Александру Мельнику не сообщается.

Обычно памятник на родине устанавливается дважды героям. И либо на родине Героя – в данном случае в Ленинграде, либо на месте совершения подвига, то есть на плато Путорана. С чем связана тут Кременчугская улица в Москве, не очень понятно…

А.Б.