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Московский листок

России грозит дефицит картофеля: картошку съели чипсы

Опубликовано 06.12.2021 в разделе комментариев 0

кризис экономика цены
России грозит дефицит картофеля: картошку съели чипсы

Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом картошки для потребителей в 2022 году.

Об этом участники рынка предупредили Минсельхоз. По их мнению, без субсидирования производства нехватку клубней может заместить только импорт.

Любопытно, что дефициту картошки предшествовал рост переработки: если в этом году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, то в следующем — до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.

Интересно, во что такое его перабатывают? Может, сразу в деньги?

По данным Росстата, в октябре картофель в среднем стоил 44,51 руб. за 1 кг — на 78,6% больше, чем годом ранее.

А.Б.



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