Управление страной потеряно окончательно

Листаю интернет и натыкаюсь на объявление: "С.Шойгу объявляет 29, 30 декабря выходными днями, за них поработаем две субботы - 18 и 25. Он уже стал президентом? Или В.Путин как и Ельцин назначил Шойгу временным президентом до выборов? И правительство исчезло вместе с Мишустиным? Сплошные вопросы, на которые нет ответов. Или врач через открытое письмо обращается к президенту. Уже сомневаюсь к какому? "Президент, остановите ковидобесие!" "Катастрофа приходит в страну, когда её руководитель, не имея специальных знаний, начинает авторитарно навязывать своё мнение профессионалам". Врач тоже не всё понимает. Президент за 21 год не встретил ни одного возражения по любым вопросам, которые выдвигал на совещаниях, на прямых линиях и даже на международных форумах. При этом забыл, что из того что он предлагал и требовал ничего на местах не исполнялось. И этому есть подтверждение.

На совещании посвящённом трагедии на шахте в Кемеровской области, президент не только ударил по столу, но и раскритиковал главу минтруда. "Шахтёры рискуют, а МЫ все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году". Значит решения не выполнены за 11 лет и вспомнил президент только тогда когда произошла трагедия. А кто вспомнит 2012 год, когда было подписано несколько президентских указов? И ни один не выполнен. На счёт "мы" у президента самые большие возможности по выполнению, но он ими не воспользовался. Почему ни президент, ни правительство, ни народ не вспоминают? Потому что на шахте сразу погибло 51 человек и объект на некоторое время выведен из строя. А по указам народ вымирает постепенно не все сразу и это не является трагедией. Никто же не говорит, что смертность превысила рождаемость потому что не выполнены указы. Интересно бы узнать кто из российской воровской элиты и заграничной имеют акции этой шахты? Помните трагедию на Распадской тоже в Кемеровской области. Возможно я спутал название, но дело в том, что акции той шахты имел Абрамович и он не приехал даже на траурные мероприятия. Возможно и сейчас получает дивиденды.

Президент на совещаниях, которые частично транслируются на народ говорит о главных проблемах в стране. Это нищета, образование и медицина. Теперь для него стала главной проблемой демография. Страна в год теряет около 2 - х миллионов человек. Прошла всероссийская перепись населения, думаю, что настоящих цифр мы не увидим и не услышим при этой власти. Потому что мало где народ видел переписчиков. Вот и в нашем посёлке большинство вообще не знало, что проходила перепись.

Страна в кризисе и с каждым годом кризис нарастает, при этом президент США поддавливает кризис, не признаёт красные линии. "Я не приму ничьих красных линий". Такой ответ должен насторожить наших руководителей. Попробовал бы президент США так возразить Советскому Союзу, а теперь всё можно и без последствий для США и их союзников.

Понимая положение России и её народа лидер КПРФ снова обращается к народу с открытым письмом через газету. Приведу несколько цитат, не все читают газету. "Россия вступает в новый этап мировой дестабилизации в крайне ослабленном состоянии. Чтобы помочь стране выбраться из тупика, левопатриотичесие силы объединились в союз ради защиты народных интересов и обеспечения национальной безопасности". И как этот союз называется? И где на него можно посмотреть? Странные у нас коммунисты. Россия вступила в новый этап с 1984 года, когда предателям была отдана власть. Тридцать лет коммунисты защищают народ а он живёт всё хуже и хуже, а коммунисты наоборот всё лучше и лучше. Геннадий Андреевич поддерживает установки президента войти в пятёрку крупнейших экономик мира, победить бедность, остановить вымирание и совершить прорыв в технологиях исключительно важны. И что сделано? Ничего об этом сказал сам президент. Но самое главное, что нет никаких перспектив. Когда же, Геннадий Андреевич, перестанет лгать? О каком союзе говорит? О таком, которого нет в природе. И сам противоречит сказанному. "Вот почему левопатриотические силы настаивали и будут настаивать на необходимости выработки реальной программы по выводу страны из кризиса". И в чём видится настаивание? В одиночных пикетах? Так над ними народ смеётся, называя их огородными пугалами, хотя они никого не пугают. А где же ваша программа "Десять шагов к достойной жизни и к народовластию?"

"Мы продолжаем настаивать на смене социально - экономического курса, на решительном отказе от олигархической политики грабежа". На Валдайском форуме президент сказал, что капитализм изжил себя. Что вам ещё нужно? Вы боитесь выйти к народу и вместе потребовать смены общественно - политического строя. Вы забыли Конституцию РФ. Сознательно или действительно не читаете. Кто хозяин в стране? Об этом говорит статья 3. Президент и правительство нарушают статьи 31 и 32. Почему вы молчите. Народ имеет право мирно собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Статья 55 "в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". Вы сознательно умалчиваете об этих статьях. Дума не имеет право принимать закон по которому митинги должны согласовываться с руководством страны или регионов. Пишите статью за статьёй, которые не имеют никакого отношения к вашей деятельности и к деятельности народа. Вы настолько погрязли в словоблудии, что сами верите тому о чём пишите.

В Госдуме, в Саратовской есть истинные коммунисты, которых можно посчитать на пальцах одной руки, но и они никогда не задавали вопрос президенту о его преступном нарушении Конституции РФ. Народ имеет право митинговать и требовать смены власти. Вы слишком хорошо устроились в жизни и ничего не желаете менять. Такого положения при социализме вряд ли вы бы имели.

"Чтобы остановить чудовищное вымирание страны, мы назвали конкретные меры поддержки граждан". Геннадий Андреевич, неужели вы верите в то, что назвали? Кто ваши предложения читает и принимает хотя бы к сведению? Никто. И вы продолжаете талдычить одно и тоже в каждом номере. Кто будет воплощать в жизнь ваши конкретные меры? Вы предложили вы и принимайте меры. Провалите выборы и в 2024 году.