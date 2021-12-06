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Московский листок

Иностранцев начнут лишать земли на приграничных территориях Крыма

Опубликовано 06.12.2021 в разделе комментариев 2

украина крым россия
Иностранцев начнут лишать земли на приграничных территориях Крыма

Органы местного самоуправления скоро приступят к принудительной продаже земельных участков, находящихся на приграничных территориях в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба регионального госкомрегистра.

В соответствии с указом президента РФ, в перечень приграничных территорий в Крыму вошли 19 из 25 муниципальных образований, нерезидентам России запрещается владеть там землей на праве собственности.

Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11,5 тыс. участков в приграничных территориях Крыма, то сейчас в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6,6 тыс. земельных участков.

Ясно, что речь идет о владельцах с гражданством Украины, не пожелавших по каким-то причинам перейти в российское подданство. К примеру, человек живет в Киеве или Мелитополе, и у него есть дача в Крыму. Переезжать в Россию он не планирует, а двойное гражданство запрещено законами Украины.

Ну и продать участок в приграничной зоне Крыма (а это и почти все территории с выходом к побережью) не так-то просто.

Люди, в общем, «попали».

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
фсб+ написал 06.12.2021 13:09
взять все и поделить. надо запомнить на будущее...
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(без названия)
Puglet написал 06.12.2021 12:56
"Частная собственность в России священна и неприкосновенна" 10 гарантий. "Договоры с Россией не стоят бумаги на которой написаны" Бисмарк
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