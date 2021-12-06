Иностранцев начнут лишать земли на приграничных территориях Крыма

Органы местного самоуправления скоро приступят к принудительной продаже земельных участков, находящихся на приграничных территориях в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба регионального госкомрегистра.

В соответствии с указом президента РФ, в перечень приграничных территорий в Крыму вошли 19 из 25 муниципальных образований, нерезидентам России запрещается владеть там землей на праве собственности.

Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11,5 тыс. участков в приграничных территориях Крыма, то сейчас в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6,6 тыс. земельных участков.

Ясно, что речь идет о владельцах с гражданством Украины, не пожелавших по каким-то причинам перейти в российское подданство. К примеру, человек живет в Киеве или Мелитополе, и у него есть дача в Крыму. Переезжать в Россию он не планирует, а двойное гражданство запрещено законами Украины.

Ну и продать участок в приграничной зоне Крыма (а это и почти все территории с выходом к побережью) не так-то просто.

Люди, в общем, «попали».

А.Б.