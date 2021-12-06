"Как я развалил страну, и мне за это ничего не было"

В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.
"Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов", - заявил Рыжков.
По его словам, к началу перестройки накопившиеся в стране проблемы стали очевидными - как в экономической, так и в политической сферах. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся».
Очень правильные слова, но странно слышать их от одного их главных реформаторов экономики СССР, после реформ которого страна и закончилась.
Именно он вместе со своим другом, сначала помощником, а затем заместителем Абалкиным выступил апологетом кооперативного движения. Направо и налево цитируя Ленина, премьер социалистического правительства стал доказывать изумленным согражданам пользу частника. Те же аргументы Николай Иванович приводил и на сессии Верховного совета СССР, представляя народным депутатам Закон о кооперации - детище все того же академика Абалкина.
Вождь мирового пролетариата действительно говорил о пользе кооперативных товариществ, но непременно при сохранении командных высот в руках государства. А Николай Иванович, называя себя последователем Владимира Ильича, попросту ревизовал его учение - берите капитализма, кто сколько утащит...
Кооперативы по-рыжковски получали право спекулировать госресурсами и ширпотребом. Под “честное пионерское” брать в банке огромные ссуды и скрываться с ними в неизвестном направлении. Переводить в собственность под видом аренды самые прибыльные производства и дефицитное импортное оборудование. И самое главное - возможность обналичивать со своих счетов огромные суммы, чего были лишены государственные предприятия.
Я тогда много писал в «Московском комсомольце» о разрушительности реформ, которые предлагало правительство под руководством Рыжкова. Помню это все в деталях, помню «ходоков» от премьера, пытавшихся «вразумить» молодого и неопытного журналиста…
В принципе, для наших времен непривычная практика – сейчас вразумляют из прокуратуры или ФСБ.
Кто был прав тогда, показало время. Кто разваливал страну – по-прежнему в фаворе, кто пытался сохранить – в заднице… А что?
Анатолий Баранов
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2213 написал 06.12.2021 14:29
ййййй написал 06.12.2021 14:02
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Хребет стране был сломан, когда Горбачеву удалось облапошить политбюро, и он уболтал этих простофиль взять -- и одномоментно передать всю свою власть (ВСЮ НАХРЕН, включая право менять конституцию, а значит менять просто ВСЁ) какому-то взятому с потолка органу как "съезд народных депутатов". Классическая ныне история, как пенсионеры отдают свои деньги и даже квартиры мошенникам. Демократия там, "веление времени", "иначе потомки нас не простят". Результат тоже "классический" -- наивный народец навыбирал туда сволочей и идиотов, сволочи повели идиотов на убой как баранов, конституция в клочья, экономика в клочья, Россия выходит из состава Союза, а Горбачев оказывается первым и последним президентом дырки от бублика.
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Небольшой пример, из книги Кара-Мурзы:
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"Какие же правовые основания имелись для экпроприации? Никаких. Все было сделано при помощи парламентского подлога. Положение об общенародной собственности -- ключевой момент всех конституций СССР -- было тайком, без всяких дискуссий изъято из текста осенью 1990 г. в ходе "уточнения формулировки" целого ряда статей. Это было сделано настолько тонко и незаметно, что когда в мае 1991 г. стали обсуждать закон о приватизации, большинство депутатов было уверено, что общенародный характер собственности на промышленные предприятия есть конституционная норма. Надо было видеть, как издевался над депутатами один из разработчиков закона о приватизации А.Бойко: "Посмотрите в Конституцию, там ни о какой общенародной собственности и речи нет, давно вы сами же ее и отменили"."
Serg0 написал 06.12.2021 13:54
И до сих пор их никто не разворовал, написал 06.12.2021 13:43
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В Вашей парадигме мышления ответа на этот вопрос нет.
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Даешь замену постоянного войска всеобщим вооружением народа!
там все написано и про войну с Украиной написал 06.12.2021 13:37
Chukcha написал 06.12.2021 13:36
который требует "Замену постоянного войска написал 06.12.2021 13:36
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Проклинайте красных комиссаров,г-н Баранов, которые боялись потерять власть и не видели дальше своего носа.
А в 1937 г. были расстреляны.