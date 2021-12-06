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Московский листок

"Как я развалил страну, и мне за это ничего не было"

Опубликовано 06.12.2021 в разделе комментариев 7

ссср рыжков
"Как я развалил страну, и мне за это ничего не было"

В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.

"Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов", - заявил Рыжков.

По его словам, к началу перестройки накопившиеся в стране проблемы стали очевидными - как в экономической, так и в политической сферах. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся».

Очень правильные слова, но странно слышать их от одного их главных реформаторов экономики СССР, после реформ которого страна и закончилась.

Именно он вместе со своим другом, сначала помощником, а затем заместителем Абалкиным выступил апологетом кооперативного движения. Направо и налево цитируя Ленина, премьер социалистического правительства стал доказывать изумленным согражданам пользу частника. Те же аргументы Николай Иванович приводил и на сессии Верховного совета СССР, представляя народным депутатам Закон о кооперации - детище все того же академика Абалкина.  

Вождь мирового пролетариата действительно говорил о пользе кооперативных товариществ, но непременно при сохранении командных высот в руках государства. А Николай Иванович, называя себя последователем Владимира Ильича, попросту ревизовал его учение - берите капитализма, кто сколько утащит... 

Кооперативы по-рыжковски получали право спекулировать госресурсами и ширпотребом. Под “честное пионерское” брать в банке огромные ссуды и скрываться с ними в неизвестном направлении. Переводить в собственность под видом аренды самые прибыльные производства и дефицитное импортное оборудование. И самое главное - возможность обналичивать со своих счетов огромные суммы, чего были лишены государственные предприятия. 

Я тогда много писал в «Московском комсомольце» о разрушительности реформ, которые предлагало правительство под руководством Рыжкова. Помню это все в деталях, помню «ходоков» от премьера, пытавшихся «вразумить» молодого и неопытного журналиста…

В принципе, для наших времен непривычная практика – сейчас вразумляют из прокуратуры или ФСБ.

Кто был прав тогда, показало время. Кто разваливал страну – по-прежнему в фаворе, кто пытался сохранить – в заднице… А что?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
2213 написал 06.12.2021 14:29
Вряд ли,к примеру-штаты,были сильно расстроены развалом союза,поскольку,тем самым устранялся их "главный конкурент",и власть на планете,стало можно полностью-взять в свои руки.Кстати,под руку подвернулся и г-н "последующий нобелевский лауреат",а уж после операции "разделяй и властвуй",все пошло просто-"замечательно",потому,что как из дыры на лыжах появилась целая команда псевдореформаторов,которые были абсолютно ручными,взамен,на разрешение им-грабить "по большому",но,не забывать спрашиваться у старших товарищей.То есть,сказать,что развал союза, последующая прихватизация,,(и в итоге превращение россии- в колонию), были полностью срежессированы и исполнены агентами ЦРУ,конечно нельзя,поскольку отечественных помощничков было-хоть отбавляй,которые,кстати и по сей день "управляют и властвуют",а что из этого получилось,каждый может увидеть из сегодняшней повседневной реальности.
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(без названия)
ййййй написал 06.12.2021 14:02
> Те же аргументы Николай Иванович приводил и на сессии Верховного совета СССР, представляя народным депутатам Закон о кооперации - детище все того же академика Абалкина.
____
Хребет стране был сломан, когда Горбачеву удалось облапошить политбюро, и он уболтал этих простофиль взять -- и одномоментно передать всю свою власть (ВСЮ НАХРЕН, включая право менять конституцию, а значит менять просто ВСЁ) какому-то взятому с потолка органу как "съезд народных депутатов". Классическая ныне история, как пенсионеры отдают свои деньги и даже квартиры мошенникам. Демократия там, "веление времени", "иначе потомки нас не простят". Результат тоже "классический" -- наивный народец навыбирал туда сволочей и идиотов, сволочи повели идиотов на убой как баранов, конституция в клочья, экономика в клочья, Россия выходит из состава Союза, а Горбачев оказывается первым и последним президентом дырки от бублика.
.
Небольшой пример, из книги Кара-Мурзы:
.
"Какие же правовые основания имелись для экпроприации? Никаких. Все было сделано при помощи парламентского подлога. Положение об общенародной собственности -- ключевой момент всех конституций СССР -- было тайком, без всяких дискуссий изъято из текста осенью 1990 г. в ходе "уточнения формулировки" целого ряда статей. Это было сделано настолько тонко и незаметно, что когда в мае 1991 г. стали обсуждать закон о приватизации, большинство депутатов было уверено, что общенародный характер собственности на промышленные предприятия есть конституционная норма. Надо было видеть, как издевался над депутатами один из разработчиков закона о приватизации А.Бойко: "Посмотрите в Конституцию, там ни о какой общенародной собственности и речи нет, давно вы сами же ее и отменили"."
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Презревшие равенство обречены на рабство
Serg0 написал 06.12.2021 13:54
Реформы, действительно, были жизненно необходимы стране. Но только в прямо ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении. В сторону ликвидации экономической обособленности предприятий и их предельно плотной, "бесшовной" интеграции в ЕДИНЫЙ плановый народнохозяйственный комплекс с равенством трудового участия и равенстве в доступе ко всем потребительским благам. Общественный характер современного производство требует именно таких мер. Не конкуренция мелких товаропроизводителей, как грезили "рыночные" романтики-идеалисты, а СОЛИДАРНОСТЬ всех людей труда является залогом успешных экономических преобразований. Советские партийные вельможи и их "ученые" холуи из кабинетов не понимали простейших вещей, пытаясь тупо копировать, как им казалось, "успешный" опыт Запада. Пустоголовые прожектеры, в силу своей наивности и глупости, погубившие великую страну.
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Г-н Баранов, в Швейцарии государственные железные дороги, государственное телевидение, радио и почта
И до сих пор их никто не разворовал, написал 06.12.2021 13:43
даже российские олигархи, которые туда перебрались.
.
В Вашей парадигме мышления ответа на этот вопрос нет.
.
Даешь замену постоянного войска всеобщим вооружением народа!
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для всех кому интересно кто развалил СССР - читаем -"Операция Голгофа - секретный план перестройки"
там все написано и про войну с Украиной написал 06.12.2021 13:37
и про доведения народа до войны и про беспредел чиновников и полицаев и про геноцид - как государственная политика.
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(без названия)
Chukcha написал 06.12.2021 13:36
Разрывая вертикаль и ветви власти, Горбачев фактически своей рукой разорвал все кооперативные цепочки. Это была настоящая диверсия. А мы, наивные, радовались свободе..
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Развал страны начался в 1922 г., когда большевики отказались выполнить 12 пункт программы РСДРП,
который требует "Замену постоянного войска написал 06.12.2021 13:36
всеобщим вооружением народа".
.
Проклинайте красных комиссаров,г-н Баранов, которые боялись потерять власть и не видели дальше своего носа.
А в 1937 г. были расстреляны.
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