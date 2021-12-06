"Как я развалил страну, и мне за это ничего не было"

В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.

"Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов", - заявил Рыжков.

По его словам, к началу перестройки накопившиеся в стране проблемы стали очевидными - как в экономической, так и в политической сферах. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся».

Очень правильные слова, но странно слышать их от одного их главных реформаторов экономики СССР, после реформ которого страна и закончилась.

Именно он вместе со своим другом, сначала помощником, а затем заместителем Абалкиным выступил апологетом кооперативного движения. Направо и налево цитируя Ленина, премьер социалистического правительства стал доказывать изумленным согражданам пользу частника. Те же аргументы Николай Иванович приводил и на сессии Верховного совета СССР, представляя народным депутатам Закон о кооперации - детище все того же академика Абалкина.

Вождь мирового пролетариата действительно говорил о пользе кооперативных товариществ, но непременно при сохранении командных высот в руках государства. А Николай Иванович, называя себя последователем Владимира Ильича, попросту ревизовал его учение - берите капитализма, кто сколько утащит...

Кооперативы по-рыжковски получали право спекулировать госресурсами и ширпотребом. Под “честное пионерское” брать в банке огромные ссуды и скрываться с ними в неизвестном направлении. Переводить в собственность под видом аренды самые прибыльные производства и дефицитное импортное оборудование. И самое главное - возможность обналичивать со своих счетов огромные суммы, чего были лишены государственные предприятия.

Я тогда много писал в «Московском комсомольце» о разрушительности реформ, которые предлагало правительство под руководством Рыжкова. Помню это все в деталях, помню «ходоков» от премьера, пытавшихся «вразумить» молодого и неопытного журналиста…

В принципе, для наших времен непривычная практика – сейчас вразумляют из прокуратуры или ФСБ.

Кто был прав тогда, показало время. Кто разваливал страну – по-прежнему в фаворе, кто пытался сохранить – в заднице… А что?

Анатолий Баранов