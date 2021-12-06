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Московский листок

Правительство продолжает готовить закон о QR-кода

Опубликовано 06.12.2021 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Следком в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ https://forum-msk.org/material/news/1...

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3 Новые правила пользования жилыми помещениями вступят в силу 1 марта,

4 В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Главе МЧС поставят памятник в Москве https://forum-msk.org/material/news/1...

6 России грозит дефицит картофеля: картошку съели чипсы https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Иностранцев начнут лишать земли на приграничных землях Крыма https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Новый штамм COVID-19 протекает в более легкой форме

9 Менорапад на Украине



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик7937 написал 06.12.2021 19:16
кому интересно правительство которого нет?
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Козодоев написал 06.12.2021 19:16
Долой QRфашизм оголтелого, паразитического Путлеризма!
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