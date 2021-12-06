Правительство продолжает готовить закон о QR-кода #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Следком в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Правительство продолжает готовить закон о QR-кодах 3 Новые правила пользования жилыми помещениями вступят в силу 1 марта, 4 В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Главе МЧС поставят памятник в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... 6 России грозит дефицит картофеля: картошку съели чипсы https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Иностранцев начнут лишать земли на приграничных землях Крыма https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Новый штамм COVID-19 протекает в более легкой форме 9 Менорапад на Украине



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться