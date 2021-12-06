Правительство продолжает готовить закон о QR-кода

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Следком в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Правительство продолжает готовить закон о QR-кодах
3 Новые правила пользования жилыми помещениями вступят в силу 1 марта,
4 В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Главе МЧС поставят памятник в Москве https://forum-msk.org/material/news/1...
6 России грозит дефицит картофеля: картошку съели чипсы https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Иностранцев начнут лишать земли на приграничных землях Крыма https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Новый штамм COVID-19 протекает в более легкой форме
9 Менорапад на Украине
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стоик7937 написал 06.12.2021 19:16
Козодоев написал 06.12.2021 19:16