Мир не знает ни одного российского бренда. Наш ответ шведскому "Чемберлену"

Нет, это неслыханно. Шведские СМИ оценили усилия главы российского МИДа Сергея Лаврова на встрече ОБСЕ в Стокгольме как «полный провал российской политики». Они посмели заметить, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии». На пламенные речи нашего дипломатического гения жалкие писаки ответили несусветным вздором, мол, «после 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда". Мол, "единственное, что Россия умеет экспортировать, — это угрозы и страх". Нет, что сейчас будет! Что будет, если это услышат Соловьёв и Скабеева?!

Все ведь прочли эти клеветнические пасквили. Мы все свидетели! Что Киселёв и Симоньян теперь сделают со Швецией?! Или (не приведи Господи) Мария Захарова в боксёрских перчатках? Это же будет море крови, это будет убийство. Мы припомним им сразу Невскую битву, Полтаву, Гангут и Гренгам. Вероятно, народные избранники - патриоты объявят дни побед над шведами государственными праздниками, предложат в эти дни разгонять тучи и проводить военные и военно-морские парады, запускать гиперзвуковые ракеты и Жириновского, выдвинут идеи о запрете в качестве иноагентов группы АББА, Карлсона и бенди.

Мы здесь двадцать лет в поте лица поднимали страну с колен, все дворы заставлены автомобилями, а негодяи-шведы этого и не заметили. Что ж, давайте утрём им нос и обратимся к отечественным информационным каналам, которые должны знакомить россиян и человечество с национальными брендами.

РИА "Новости". Главная статья по тегу висит с 2013 года, обновлена в нынешнем мае и гласит: "Почему Россию знают в мире все, а её бренды - никто". Может быть, потому же, почему все в России знают президента Путина, а о выполнении его знаменитого плана-2020 - никто? Потому что мы не собираемся никому открывать государственные секреты. Потому что "Единая Россия" славится не словами, а реальными делами.

Первоочередное из реальных дел - состоявшаяся на днях победа над бедностью! Изящная, как пируэты художественных гимнасток. Росчерком пера Росстата в мгновение ока бедных стало на полтора миллиона человек меньше! Ничего подобного мировая история ещё не знала. Феноменальное "японское чудо", "западногерманское экономическое чудо" эпохи государства благоденствия оказались, как говорят футбольные комментаторы после встреч наших клубов с фаворитами международных турниров, деклассированы. "Ура! Мы ломим, гнутся шведы...".

Подоспел указ о повышении МРОТ аж до 13 тыс.руб. с гаком. Вчера ещё малообеспеченные россияне на сверхскоростях понеслись вверх по социальной пирамиде, только штаны на задах трещат. "О славный час!". Известно, что к среднему классу в РФ принадлежат граждане, имеющие доход в 17 тыс.руб. Это примерно 2 тыс. шведских крон - заработок за один рабочий день среднестатистического шведа.

Ведь у нас всё необыкновенно дёшево. Инфляции практически нет. Правда, жертвы ЕГЭ удивляются, куда девается инфляция при подорожании продовольствия вдвое, продуктов первой необходимости втрое, всех видов стройматериалов вдвое-втрое, куда исчезает при постоянном росте "коммуналки" и всяческих поборов. Именно для таких недотёп, думается, глава Следственного комитета предложил даже ЕГЭ отменить - слабые знания, не сознают собственного богатства.

РИА "Новости" перечислил наши бренды, укорив недобросовестных западных аналитиков. Вот они: Сбербанк, Газпром, Роснефть, ВЭБ, НТВ, МТС, РЖД, Аэрофлот, "Лукойл", "Балтика", "Норильский никель", "Уралкалий", "Рот фронт", "КамАЗ" и др. Действительно, так ли уж сложно найти шведов, пользующихся счетами Сбербанка, связью МТС, смотрящих по вечерам телеканал НТВ с бутылкой пива "Балтика" или шоколадными конфетами "Рот фронт", с газовым баллоном на кухне, мешком минеральных удобрений в сарае, КамАЗом и бочкой солярки в гараже? Лишить этих злопыхателей наших товаров! Вдарить по ним санкциями! Снова намотать на гусеницы их импортный сыр! Пусть знают, что без российских брендов путь им в пещерный век.