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Московский листок

Путин повысил минимальную зарплату

Опубликовано 07.12.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Путин повысил минимальную зарплату

Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда в России в 2022 году до 13 890 руб. Повышение составило чуть более 1 тысячи рублей.

В 2021 году величина федерального МРОТ составляла 12 792 руб.

В России с начала 2021 года вступила в силу новая методика расчета МРОТ. Теперь он зависит от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. Медианную среднемесячную зарплату в российской экономике за 2020 год Росстат оценивал в 32 422 руб. Таким образом, МРОТ должен был составить 13 617 руб., однако в ноябре Путин предложил проиндексировать показатель дополнительно, с учетом инфляции.

Согласно его предложению, МРОТ и минимальный прожиточный минимум должен был вырасти на 8,6% — 1100 руб.

19 ноября Путин внес поправки об индексации в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение в Госдуму.

***

То есть не тысячу даже Путин набросил, а всего рублей девяносто... Щедро.

Они вот каким местом думают, когда рассчитывают доходы населения, живущего от зарплаты до зарплаты?

Ну по себе я скажу, если меньше сотни тысяч в Москве получаешь, то чувствуешь себя очень стесненно - я не про роскошь, а про повседневные расходы: что-то поесть разнообразней картошки, где-то проехать, надеть на себя что-то поприличней, чем из магазина "Твоё"... Квартплата, интернет, дачные расходы, белье в прачечную, букет цветов по личной надобности...

Понимаете, не должен взрослый работающий мужчина считать, хватит ему на несколько розочек или на чашку кофе с булочкой на бензоколонке. Это унизительно. 

Они не понимают, что с народом, который постоянно испытывает унижение ни за что, нельзя ничего сделать на будущее? Никто не думает о будущем, когда в карманах ветер и в холодильнике мышь повесиолась.

Я уже не говорю о потребительском рынке - откуда рост, если покупатель нищий?

А.Б.



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