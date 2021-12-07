Законы о COVID-QR-кодах - глупость или идиотизм

Заболеваемость (число новых заболевших в сутки) коронавирусной инфекцией в России падает с 06.11.2021, когда наблюдался максимум – 41335. За один месяц, к 06.12.2021, она упала до 32136, т.е. на 9199, или более чем на 1/5.

В Москве заболеваемость достигла пика еще 28.10.2021 – 8440, после этого она падала и 06.12.2021 составила 3134, что приблизительно в 2,7 раза меньше максимума. Впрочем, подобное было и при предыдущих подъемах.

Сейчас спад заболеваемости в России идет достаточно стабильно. И можно предположить, что к 01.02.2022, предполагаемой дате вступления в силу предлагаемых законов, заболеваемость уменьшится до 14000-18000, т.е. до 34-44% от максимума.

Что будет дальше? Скорее всего, судя по прошлому зимне-весеннему сезону, спад продолжится и после этой даты приблизительно с той же скоростью, потом скорость спада уменьшиться, затем заболеваемость выйдет на плато и спад прекратится. И это будет всем хорошо заметно. И поставит российскую власть в глупое положение, поскольку всем будет очевидно, что ограничения по COVID-QR-кодам никак на этот процесс не повлияли.

Но еще интереснее будет, если в течение срока действия предлагаемых законов заболеваемость вдруг начнет расти, пусть и незначительно. Тогда власть окажется уже не в глупом, а в идиотском положении, поскольку можно будет утверждать, что ограничения способствовали увеличению заболеваемости.

При этом я уверен, что вводимые ограничения не могут оказать никакого влияния на заболеваемость. Ведь их вводят не для того, чтобы уменьшить заболеваемость, а для того, чтобы увеличить число «добровольно-принудительно» вакцинированных.

Число новых заболевших в сутки в России с 15.02.2020 по 05.12.2021

Источник: Worldometers Coronavirus - Russia

Кто лоббирует принятие законов

Фармацевтическое лобби

Его возглавляет вице-премьер по вопросам социальной политики г-жа Голикова, когда-то заработавшая народное прозвище «мадам Арбидол».

Я 30 лет проработал в фармацевтической промышленности, и для тех, кто не в курсе, раскрою фармацевтический «секрет Полишинеля». У нас принято считать, что г-жа Голикова и ее муж, г-н Христенко, неофициально контролируют крупнейшего фармацевтического производителя России, «Фармстандарт», хотя это не подразумевает, что они являются основными бенефициарами.

Кроме того, что «Фармстандарт» продолжает производить Арбидол, он также стал одним из основных производителей российских вакцин против коронавируса «Спутник».

Спутники вакцинации

Х. Аминов, «Коммерсантъ», 06.08.2021

С начала 2021 года разработчик самой доступной сегодня для россиян вакцины «Спутника V» – НИЦЭМ имени Гамалеи – разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд руб. Пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, из этой суммы почти 60% приходится на структуры «Фармстандарта»…

Системные либералы

Наиболее видные фигуры в их рядах – г-да Греф, Набиулина и Силуанов.

Либералы это не афишируют, но они обязаны выполнять указания своих западных руководителей (глобалистов) на раздувание ковидобесия.

Фармацевтическое лобби в нашей стране не столь сильное, как на Западе, поскольку российская фармацевтическая промышленность весьма слабая, и большая часть (по стоимости) лекарств импортируется.

Что касается системных либералов, то они находятся в столкновении с силовиками и явно сдают свои позиции. Впрочем, пока Греф, Набиулина и Силуанов находятся на своих нынешних постах, говорить о поражении либералов не стоит.

Кто против

Абсолютное большинство народа России

Опросы, проводимые центрами социологических исследований, вполне лояльными к власти, дают 65% против и более. Причем против не только те, кто не вакцинировался и не хочет, но и те, кого заставили вакцинироваться, но они не хотят вновь проходить эту процедуру каждые полгода.

Промышленный блок правительства и вся промышленность в целом (кроме фармацевтической)

Промышленный блок правительства возглавляет первый вице-премьер Белоусов. Очевидно, что для промышленности любые ограничения – это сплошные убытки.

Крупные торговые компании, рестораны и кафе, отели и курорты

Тоже сплошные убытки.

РЖД, авиакомпании и прочие перевозчики всех видов транспорта (кроме таксистов)

То же самое, сплошные убытки.

Местные органы власти

В местных органах власти на всех уровнях достаточно много противников вакцинации, хотя они вынуждены скрывать свое мнение.

Администрация президента, управляющая внутренней политикой

Из-за массового недовольства на всех уровнях.

ФСБ и прочие силовые структуры

По той же причине.

В целом все вместе они более весомы, чем лоббисты.

Посмотрите телеграм-канал г-на Володина

Председатель Государственной думы РФ г-н Володин 24.11.2021 написал в своем телеграм-канале пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, и о законопроектах по QR-кодам. При этом он открыл возможность свободно комментировать это сообщение, т.е. по существу решил провести опрос общественного мнения:

https://t.me/vv_volodin/220

К 06.12.2021 число комментариев достигло 1 миллиона (!) и продолжает расти. Подавляющее большинство против. Желающие могут пройти по приведенной ссылке и посмотреть, какой шквал эмоций, местами переходящих в ненависть, обрушился на г-на Володина.

Полагаю, что это не случайно, и даст возможность г-ну Володину, если он захочет, выступить против предлагаемых законопроектов.

Советую всем, кто прочитает эту заметку, зайти на телеграм-канал г-на Володина и внести свой вклад в этот опрос.

Почему в России не будет обязательной (принудительной) вакцинации

Все вакцины против коронавируса в мире пока не прошли положенных долгосрочных испытаний (для вакцин обычно – 3 года). Да, их выпустили в гражданский оборот, но выпустили условно, хотя об этом нигде не сообщают специально. Пока они остаются исследовательскими лекарственными препаратами (ИЛП) для клинических испытаний.

Можно ли давать ИЛП пациентам? Да, можно, но при соблюдении следующих условий.

Использование ИЛП должно быть добровольным. Пациент должен быть информирован обо всех известных побочных реакциях ИЛП. Использование ИЛП должно быть бесплатным.

Первые два пункта объединяются в виде добровольного информированного согласия, который подписывает каждый, кому делают вакцинацию. И это согласие означает формальное признание, что вакцина действительно является ИЛП для клинических испытаний, поскольку для обычных разрешенных препаратов такое согласие не нужно.

С третьим пунктом проблем нет, практически везде, включая Россию, вакцинация осуществляется в основном за счет государства. (Хотя в итоге все равно расходы – за счет налогоплательщиков.)

Поэтому сейчас в России и во всем мире фактически идут клинические испытания III фазы вакцин-ИЛП в грандиозном масштабе.

Нарушение добровольности вакцинации является нарушением Нюрнбергского кодекса, который был принят после II мировой войны, чтобы исключить эксперименты на людях без их согласия, практиковавшиеся в нацистской Германии и милитаристской Японии:

Нюрнбергский кодекс (Википедия)

Нюрнбергский кодекс признавался СССР и, по всей видимости, признается РФ. Его нарушение является международным уголовным преступлением.

И если в России примут решение об обязательной (принудительной) вакцинации, пусть даже для части населения (например, стариков), то с подачи ВОЗ (контролируемой глобалистами-либералами) российских руководителей могут объявить международными уголовными преступниками. Могут сразу, могут несколько погодя.

При этом руководители регионов могут составить компанию руководителям страны.

Полагаю, что г-н Путин, как юрист, об этом информирован. И не хочет лишних неприятностей на свою шею (или другую часть тела).

Поэтому обязательной (принудительной) вакцинации в России не будет. Будут принуждать к «добровольно-принудительной» вакцинации, не мытьем, так катаньем.

Собственно то, что написано здесь в отношении России, можно будет применить и к любой другой стране мира, где объявят обязательную (принудительную) вакцинацию. И потому в других странах тоже действуют «добровольно-принудительно».

Впрочем, глобалисты-либералы действуют избирательно и объявляют врагами человечества и преступниками только тех, кого считают нужным.

Мое мнение

Весьма вероятно, что законопроекты о COVID-QR-кодах будут отложены. Достаточно отложить их вступление в силу всего на месяц, до 01.03.2022, чтобы заболеваемость упала до 7000-10000 человек в день, и тогда принятие этих законов потеряет смысл.

Другой вариант, который сейчас обсуждается – возможность выдавать QR-коды по результатам ПЦР-теста, что ранее исключалось. По существу это выхолащивает основную идею предлагаемых законопроектов, которая состоит в том, чтобы заставить как можно больше людей «добровольно-принудительно» вакцинироваться.

Возможно сочетание обоих этих вариантов.

Господа, принимающие решения в России, есть ли у вас мозги? Посмотрим.