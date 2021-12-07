Андрей Фурсов: За ковидом будут инопланетяне ​ Историк Андрей Фурсов о том, что принятые меры в связи с ковидом могут показаться шуткой по сравнению с тем, что ожидает человечество в случае появления новой глобальной угрозы — нашествия инопланетян. Национальная разведка США выпустила доклад, в котором НЛО были признаны угрозой нацбезопасности Америки. А вскоре и директор NASA Билл Нельсон заявил, что астронавты постоянно сталкиваются с НЛО, причем вряд ли технологии таких неопознанных объектов могли быть созданы на Земле. #Госдума, #СоциалЗа, #АндрейИванов, #Фурсов, #ФОРУМмск Канал политолога Андрея Иванова: https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



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