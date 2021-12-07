Как писала Тэффи, песенка с веселеньким мотивчиком, но грустная по содержанию: "Денег нет, денег нет, абсолютно денег нет..."





Треть россиян признались в постоянной нехватке денег

Три четверти российских граждан периодически испытывают финансовые трудности, а каждому третьему регулярно не хватает денег до зарплаты, показал опрос, проведенный «Почта Банком».

Из более чем 2 тысяч его участников только 26% заявили, что никогда не сталкивались ситуацией, что деньги закончились, а до зарплаты еще далеко. 40% сообщили, что иногда испытывают такие проблемы, а 34% признались, что им регулярно не хватает до получки.

Подавляющее большинство - 57% - покрывают временный дефицит денег с помощью кредитных карт, показал опрос. Объемы их выдачи в России за январь-сентябрь текущего года подскочили на 24% - до 9,1 млн карт.

Около 8%, как показало исследование, обращаются в микрофинансовые компании, кредитующие граждан по средней ставке 348% годовых.

По данным ЦБ на конец второго квартала, россияне задолжали МФО 287 млрд рублей, а за первую половину года увеличили займы на 38 млрд рублей.

Согласно Росстату, в сентябре россияне зарабатывали в среднем 54687 рублей в месяц. За год зарплаты выросли почти 5,5 тысяч рублей, или 9,6%. Но в реальном выражении - с учетом инфляции - прибавка составила ничтожные 2%.

Впрочем, и сама цифра средней зарплаты остается недостижимой мечтой для большинства работающих граждан: ее искажают данные по узкой прослойке людей со сверхвысокими доходами.

Медианная зарплата - то есть такая, которую получает большинство - на конец 2020 года составляла лишь 32 422 и была на треть ниже средней, которую Росстат оценивал на тот момент в 51 352 рубля.

Наш опрос: денег мало, кому хватает

Мы провели опрос на тему «Вам денег хватает?» Просто так, без затей.

С ночи набралось «всего» 7,5 тыс. голосов.

Опрос на "Социал За"

Да, хватает на всё 2 %

Бывает, что и не хватает 28 %

Практически всегда без денег 70 %

В общем, хватает денег всего 2 процентам опрошенных. Остальным в разной степени, но не хватает, 70 процентам не хватает категорически!

Кто попал в два процента довольных, понять, в общем, нетрудно. Вот именно они и повысили МРОТ до 13 890 рублей. А что?

Результаты голосования