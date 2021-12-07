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Московский листок

Члены избиркомов Тувы заявили о подтасовках, за которые им мало заплатили

Опубликовано 07.12.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Члены избиркомов Тувы заявили о подтасовках, за которые им мало заплатили

В социальных сетях появилось обращение членов избирательных комиссий Тувы. Они объявили, что вновь фальсифицировали выборы, но получили за это мало денег, сообщает Тайга.Инфо.

Республиканский избирком возглавляет признанный виновным в краже Олег Фортуна, который работал вместе с экс-главой Тувы и нынешним вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом («Единая Россия»).

Крупнейшее сообщество республики «Новости Тувы+» опубликовало обращение членов участковых и территориальных избиркомов региона, адресованное «руководителям правоохранительных органов». Письмо также разместила газета «Риск».

«Во время избирательных кампаний муниципального, регионального и федерального уровней, несмотря на пандемию, мы отработали на все 100%. Выполняли весь объем работы, указания избиркома Тувы, председателей и кураторов кожуунов (районов — прим. Тайги.инфо) республики, — признались члены избиркомов. — Мы верили, что выборы пройдут законно, надеялись, что с новой властью фальсификация при голосовании прекратится, народ действительно выберет того, кто достойнее. Однако наша вера прекратилась тогда, когда до нас довели определенные цифры (процент), которые мы должны были показать во время голосования».

Если бы члены избиркомов отказались фальсифицировать выборы, то лишились бы рабочих мест, утверждают они. «От этого страха нам пришлось пойти на этот шаг», — уверяют авторы письма.

«Проделав большой объем работы на свой страх и риск, выполнив все законные и незаконные поручения от больших начальников, мы получили оплату, на наш взгляд, недостойную и несоразмерную с руководством избиркома Тувы», — сказано в обращении.

Члены участковых комиссий, по их словам, получили 20−40 тыс. рублей «за доведение до определенных цифр (процентов)». Члены территориальных комиссий — 60−100 тыс., а их председателям также выдали премии.

А вот председатель избиркома Тувы Олег Фортуна, по словам авторов обращения, получил более 1,5 млн рублей. Его заместитель Эльвира Дежитмаа — более 1 млн, секретарь комиссии Шончалай Ооржак — более 700 тыс.

Наверно, товарищ Бастрыкин уже с ног сбился, проверяя эту информацию.

Или пока что рэперами занят, руки не дошли пока…



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