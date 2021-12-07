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Московский листок

"Калашников" выводит производство за рубеж, оставляя россиян без работы

Опубликовано 07.12.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
"Калашников" выводит производство за рубеж, оставляя россиян без работы

Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, Россия и Индия подписали ряд важных соглашений.

"В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", - сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".

Шугаев уточнил, что "речь идет о производстве… свыше 600 тысяч автоматов Калашникова".

Важный нюанс о котором он умолчал — только 70 тыс автоматов будут собраны на российских заводах, а остальные 600 с лишним тысячи — в Индии.

Иными словами - работу на годы вперед получили индийские рабочие и инженеры, а российские — потеряли.

Индия на уровне государства лоббирует, чтобы ее граждане получали больше рабочих мест с хорошей зарплатой. А что у нас? Либо предлагается завезти для работы еще несколько миллионов гастарбайтеров из стран третьего мира, либо вынести туда же производство, чтобы в итоге топ-менеджмент госкорпораций получил побольше.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7937 написал 07.12.2021 12:53
Степень технологической отсталости режима карлика - когда-то Индия закупала самолеты, сейчас согласилась закупить примитивное ремесло производства автоматов, а завтра и от этого дерьма откажется?
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