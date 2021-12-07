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Московский листок

Средний доход чиновников оказался в 3 раза выше среднего дохода остальных россиян

Опубликовано 07.12.2021 в разделе комментариев 1

зарплата правительство нищие
Средний доход чиновников оказался в 3 раза выше среднего дохода остальных россиян

Средний заработок российского чиновника за 2020 год составил 82 тысячи рублей в месяц. Эта сумма в три раза превышает средний доход гражданина России за тот же период, рассчитанный Росстатом (27 тысяч рублей в месяц).

Об этом сообщает «Трансперенси Интернешнл» со ссылкой на данные базы «Декларатор». Специалисты изучили 116 922 деклараций чиновников из всех регионов России. Их подавали руководители различных министерств, ведомств, а также депутаты.

Также организация сравнила доходы чиновников и жителей в каждом из субъектов страны. Лидерами по разрыву доходов стали Тува (доходы чиновников в семь раз выше, чем у обычных граждан) и Ингушетия (шестикратный разрыв). В этих регионах самые низкие медианные доходы жителей: 14 тысяч рублей в месяц.

Наименьший - двукратный разрыв зафиксирован в Белгородской и Калужской области, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Адыгее, Северной Осетии и Татарстане.

Самыми высокими медианные доходы оказались у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе (241 тысяча рублей в месяц), Москве (216 тысяч) и Якутии (185 тысяч). Меньше всего чиновники получают в Кировской области (52 тысячи рублей), Калмыкии (48 тысяч) и Северной Осетии (45 тысяч).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7937 написал 07.12.2021 13:03
Безопаснее больше платить полицаям, которые будут прикрывать бегство режима карлика в Сраиль?
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