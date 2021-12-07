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Московский листок

Как Колобок поучаствовал в Международном Кинофоруме

Опубликовано 07.12.2021 автором в разделе комментариев 2

кино москва митина
Как Колобок поучаствовал в Международном Кинофоруме

Пару дней назад, котятки, вы уже поржали над тем, как Колобок ходил на Форум гражданского участия в Манеж.  Сто тысяч миллиардов народу, весь политический бомонд, аццкий бардак и бестолковщина, демонстративный хер, забитый на маски и дистанции, сто тысяч хулиардов выброшенных денег  и паскудное говнокино под лозунгом "Спешите делать добро".

Как Колобок поучаствовал в Форуме гражданского участия 

А сегодня Колобок ходил смотреть другое кино   -   прокатчик позвал его смотреть фильм "Триумф" французского режиссёра Эммануэля Курколя  -  лучшую комедию 2020 года по версии Европейской киноакадемии, демонстрировавшуюся на  Московском международном кинорынке и форуме "Российский кинобизнес".

Кинофорум открылся сегодня в ЦДП, и я ожидала увидеть такое же столпотворение вавилонское:  кинорежиссёров и длинноногих кинодив,  акул кинобизнеса, заключающих контракты и презентующих новые кинопроекты, ушлых прокатчиков, охотящихся за коммерчески перспективными киноновинками, их зарубежных партнеров,  креативных синема-менеджеров,  тружеников кинопрессы,  а также неизбежную огромную армию халявщиков, слетающихся на любое кинособытие как мухи на мёд.

Захожу в огромное здание ЦДП и вижу...  огромные пустые пространства.  Стоят амбалы-охранники, пара девушек за регистрационной стойкой и редкие одинокие фигуры, проходящие мимо буфета. Может, я чего перепутала??...  Да нет, ЦДП в Москве одно, и баннеры на входе вроде соответствующие.  Подхожу к девушкам:  мне на кинопоказ....  Девушки машут рукой в  угол фойе   -   регистрация там!  Подхожу к регистрационной стойке:  мне на кинопоказ.  Девицы, ледяным голосом:  "Это не к нам, на входе списки".  У меня в зобу дыханье спёрло и чёткий эффект дежа вю    -  "но меня оттуда уже к вам послали!"   -  Девицы, ледяным голосом:  "ничего не знаем, идите обратно.  Вам бейджика не нужно, вход на кинопоказ по спискам".

Чувствую, как клокочущая кровь поднимается по горлу и сейчас брызнет из глаз   -   главное, не уе...ть тут никого.  Господи, ну почему Его Величество Бардак у нас ВЕЗДЕ?????

Девушки на входе отмечают меня в списках:  "Второй этаж, Большой зал!"   Ставлю ногу на ступеньки лестницы, охранник делает ко мне рефлекторный рывок, но девушки его успокаивают:  "Она в списках!"

Поднимаюсь на второй этаж, стерильно пустой и безлюдный.  Где люди??  Где презентации?? Где стенды, стойки, павильоны??  Голые стены, и никого.  Звенящая пустота и тишина.  Вдруг объявление по радио:  "Уважаемые участники кинофорума!  В Большом зале начинается тренинг-презентация "Как сэкономить миллион!"

Ага, думаю, видимо, все участники в зале, на тренинг-презентации.  Подхожу к  двери большого зала, тут же охранник в прыжке: "Ваш бейджик?"  Мне не нужен бейджик,  - говорю.  -    Я кино смотреть пришла.  "А вы кто?"  -  допытывается охранник.

На языке, разумеется, вертелось "х... в пальто", но охранник моложе меня раза в два, решила его пожалеть.  Улыбаюсь, прохожу к двери, открываю её  -    в огромном зале на тыщу человек сидит от силы человек двадцать.   Вдруг перед моим носом вырастает девица со взглядом Ильзы Кох:  "Вы кто?  Где ваш бейджик?  Вам сюда нельзя!"

С трудом удерживаясь от того, чтобы послать Международный кинофорум к едрене матери,  произношу магическое слово-ключ:  "Кинопоказ".

"Кинопоказ будет в 14-15,  -   отрезает девица.   -  Когда начнётся, тогда придёте".

Не то чтобы мне сильно хотелось слушать тренинг-презентацию "Как сэкономить миллион", но в ситуации, когда в Большом зале на тыщу мест у тебя сидит 20 калек, включать Ильзу Кох как-то совсем нелепо, правда?

А ведь сегодня день открытия форума. Глядя на пустые фойе, какой вывод можно сделать?  Либо "российское кино в жопе"  (что было бы непозволительным обобщением), либо с организаторами Кинофорума что-то не так.

Выйдя после показа из кинозала, отметила про себя, что экспозиция не изменилась   -  во всём огромном фойе насчитала человек шесть     -  в буфете (где, кстати, ничего не продавали, кроме кофе и чипсов). 

А фильм "Триумф" действительно замечательный.  Я про него ещё напишу.  С 23-го декабря выйдет в прокат, рекомендую не пропустить.



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Всего комментариев к статье: 2
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Тишина и только мертвые с косами стоят!
Развалины Москвобада написал 07.12.2021 13:25
Скоро охранники, полицейские, девицы за стойками, зрители, кинорежиссеры, акулы кинобизнеса и все прочие перемрут от Спутника-Гомнолея и надобность замены их стальными роботами с красными глазами отпадет вообще. Триумф трансгуманизма!
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(без названия)
фсб+ написал 07.12.2021 13:22
автор не знает как устроен кинобизнес.
эти показы вообще никому не нужны.
никто это фуфло не смотрит и никуда не ходит
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