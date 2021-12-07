Как Колобок поучаствовал в Международном Кинофоруме

Пару дней назад, котятки, вы уже поржали над тем, как Колобок ходил на Форум гражданского участия в Манеж. Сто тысяч миллиардов народу, весь политический бомонд, аццкий бардак и бестолковщина, демонстративный хер, забитый на маски и дистанции, сто тысяч хулиардов выброшенных денег и паскудное говнокино под лозунгом "Спешите делать добро".

Как Колобок поучаствовал в Форуме гражданского участия



А сегодня Колобок ходил смотреть другое кино - прокатчик позвал его смотреть фильм "Триумф" французского режиссёра Эммануэля Курколя - лучшую комедию 2020 года по версии Европейской киноакадемии, демонстрировавшуюся на Московском международном кинорынке и форуме "Российский кинобизнес".



Кинофорум открылся сегодня в ЦДП, и я ожидала увидеть такое же столпотворение вавилонское: кинорежиссёров и длинноногих кинодив, акул кинобизнеса, заключающих контракты и презентующих новые кинопроекты, ушлых прокатчиков, охотящихся за коммерчески перспективными киноновинками, их зарубежных партнеров, креативных синема-менеджеров, тружеников кинопрессы, а также неизбежную огромную армию халявщиков, слетающихся на любое кинособытие как мухи на мёд.



Захожу в огромное здание ЦДП и вижу... огромные пустые пространства. Стоят амбалы-охранники, пара девушек за регистрационной стойкой и редкие одинокие фигуры, проходящие мимо буфета. Может, я чего перепутала??... Да нет, ЦДП в Москве одно, и баннеры на входе вроде соответствующие. Подхожу к девушкам: мне на кинопоказ.... Девушки машут рукой в угол фойе - регистрация там! Подхожу к регистрационной стойке: мне на кинопоказ. Девицы, ледяным голосом: "Это не к нам, на входе списки". У меня в зобу дыханье спёрло и чёткий эффект дежа вю - "но меня оттуда уже к вам послали!" - Девицы, ледяным голосом: "ничего не знаем, идите обратно. Вам бейджика не нужно, вход на кинопоказ по спискам".



Чувствую, как клокочущая кровь поднимается по горлу и сейчас брызнет из глаз - главное, не уе...ть тут никого. Господи, ну почему Его Величество Бардак у нас ВЕЗДЕ?????



Девушки на входе отмечают меня в списках: "Второй этаж, Большой зал!" Ставлю ногу на ступеньки лестницы, охранник делает ко мне рефлекторный рывок, но девушки его успокаивают: "Она в списках!"



Поднимаюсь на второй этаж, стерильно пустой и безлюдный. Где люди?? Где презентации?? Где стенды, стойки, павильоны?? Голые стены, и никого. Звенящая пустота и тишина. Вдруг объявление по радио: "Уважаемые участники кинофорума! В Большом зале начинается тренинг-презентация "Как сэкономить миллион!"



Ага, думаю, видимо, все участники в зале, на тренинг-презентации. Подхожу к двери большого зала, тут же охранник в прыжке: "Ваш бейджик?" Мне не нужен бейджик, - говорю. - Я кино смотреть пришла. "А вы кто?" - допытывается охранник.



На языке, разумеется, вертелось "х... в пальто", но охранник моложе меня раза в два, решила его пожалеть. Улыбаюсь, прохожу к двери, открываю её - в огромном зале на тыщу человек сидит от силы человек двадцать. Вдруг перед моим носом вырастает девица со взглядом Ильзы Кох: "Вы кто? Где ваш бейджик? Вам сюда нельзя!"



С трудом удерживаясь от того, чтобы послать Международный кинофорум к едрене матери, произношу магическое слово-ключ: "Кинопоказ".



"Кинопоказ будет в 14-15, - отрезает девица. - Когда начнётся, тогда придёте".



Не то чтобы мне сильно хотелось слушать тренинг-презентацию "Как сэкономить миллион", но в ситуации, когда в Большом зале на тыщу мест у тебя сидит 20 калек, включать Ильзу Кох как-то совсем нелепо, правда?



А ведь сегодня день открытия форума. Глядя на пустые фойе, какой вывод можно сделать? Либо "российское кино в жопе" (что было бы непозволительным обобщением), либо с организаторами Кинофорума что-то не так.



Выйдя после показа из кинозала, отметила про себя, что экспозиция не изменилась - во всём огромном фойе насчитала человек шесть - в буфете (где, кстати, ничего не продавали, кроме кофе и чипсов).



А фильм "Триумф" действительно замечательный. Я про него ещё напишу. С 23-го декабря выйдет в прокат, рекомендую не пропустить.