#Госдума, #СоциалЗа, #Следком, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Путин повысил минимальную зарплату https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Треть россиян признались в постоянной нехватке денег https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Наш опрос: денег мало, кому хватает
4 Средний доход чиновников оказался в 3 раза выше среднего дохода остальных россиян https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР
6 Члены избиркомов Тувы заявили о подтасовках, за которые им мало заплатили https://forum-msk.org/material/news/1...
7 «Калашников» выводит производство за рубеж, оставляя россиян без работы https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Наш «индекс Бигмака» - оливье и селедка под шубой за год подорожали на 15–25%
9 Тетю Дусю с пенсией в 12 тысяч отключат от СВИФТ
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стоик7937 написал 07.12.2021 19:28