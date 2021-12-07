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Московский листок

Треть россиян признались в постоянной нехватке денег

Опубликовано 07.12.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #следком

#Госдума, #СоциалЗа, #Следком, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7937 написал 07.12.2021 19:28
карлик на подсосе у сионистов-олигархов ?
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