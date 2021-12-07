#Госдума, #СоциалЗа, #Следком, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Путин повысил минимальную зарплату https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Треть россиян признались в постоянной нехватке денег https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Наш опрос: денег мало, кому хватает

4 Средний доход чиновников оказался в 3 раза выше среднего дохода остальных россиян https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР

6 Члены избиркомов Тувы заявили о подтасовках, за которые им мало заплатили https://forum-msk.org/material/news/1...

7 «Калашников» выводит производство за рубеж, оставляя россиян без работы https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Наш «индекс Бигмака» - оливье и селедка под шубой за год подорожали на 15–25%

9 Тетю Дусю с пенсией в 12 тысяч отключат от СВИФТ