Россия получила основание для объявления войны Украине

Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции: "Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Как можно понять, российское гражданство "гражданки П" и ее дипломатический иммунитет как посла РФ в Кабо-Верде, Киев совершенно не волнуют.

Это абсолютно законное и бесспорное основание для полного разрыва дипломатических отношений с т.н. "Украиной" и непризнания ее как субъекта международного права со стороны РФ.

Дальше все ясно, как дважды два - признание ДНР и ЛНР (кстати, именно их можно признать как правопреемников УССР), заключение с ними договора о ненападении и взаимной поддержке. После чего первый же выстрел с украинской стороны просто обязан привести к вводу войск на непризаннную территорию т.н. "Украины" для обеспечения безопасности союзных РФ государств.

Статья 18. Состояние войны. 1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. (ФЗ от 31.05.1996 n 61-ФЗ ОБ ОБОРОНЕ) ..

Зато повыпендривались...

А.Б.