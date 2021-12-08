Про балкон или как нас грабили

Пришел домой, прочитал «бурлящую новость» про предполагаемые штрафы за застекленный балкон. Сколько там этих застекленных метров в стране — даже боюсь оперировать цифрами. Могут, конечно, войти в раж и попробовать. Но кроме штрафов соберут еще очередные сгустки народной ненависти. Тут уже — совсем по-живому.

А я вспомнил, как нас грабили. А было это аж целых три раза.

Первый раз — Питер, коммуналка, еще СССР. Я не знаю, каким интеллектом мог обладать тот вор, который в заведомую коммуналку (самый центр, там все были строго коммуналки), с кучей комнат и парой десятков жильцов, умудрился залезть среди той ночи. Брал строго шубы и шапки, которые у всех висели в коридорах. У нас, правда, не было ни шуб, ни шапок. Вроде даже и продать ничего не успел — его взяли. Во всяком случае, соседские шубы-шапки, кажется, вернулись на законное место.

Второй раз — тоже Питер, но уже кооперативная квартира, эпоха Перестройки. Как-то приехали ночью и уткнулись в собственную опечатанную квартиру. Выяснили, что нас «вскрыли и обнесли». Правда, обносить было нечего. Имелись только ценные книги, но редкий вор понимает в ценных книгах. Зато не поленились поднять линолеум, видимо, полагая, что там золото-бриллианты. Но самое смешное не это: за полгода никто не удосужился нам сообщить, что квартира вскрыта. Конечно, никого не нашли и не искали.

Третий раз — единственный обидный и к теме новости.

2000 -ые, Москва. На второй день свадьбы сына традиционно уехали допраздновать на дачу к новым родственникам. Вернулись, открыли дверь. В квартире — все перевернуто. Приехала милиция, следователь.

- Грузины, — сказал уставший милиционер

- Почему? — изумились мы.

- Крестик не взяли и зашли через балкон. Почему у вас балкон не застеклен? — пожурил милиционер и устало уткнулся в остатки свадебного торта.

Конечно же, никого не нашли и не искали.

А теперь серьезно. В России не самый ласковый климат. В стране — все еще нехватка жилья.

Я знаю, что в Питере сейчас строятся новые дома, как правило, с престижными квартирами, где заранее оговаривается при покупке запрет за остекление огромных балконов. Есть договор, согласие - нет проблем.

Есть и старые дома «с историей». Их трогать тоже не стоило бы.

Но подавляющее число из нас живет в безликих коробках. Оставьте людям их балконы, застекленные или нет.

Оставьте людей в покое.