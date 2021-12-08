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Московский листок

А вы, друзья, как не садитесь всё... Ни на что вы не годитесь!

Опубликовано 08.12.2021 автором Михаил Сугробов в разделе комментариев 0

снег зима
А вы, друзья, как не садитесь всё... Ни на что вы не годитесь!

Минуло уже более недели после последнего снегопада во Владивостоке, а город до сих пор испытывает транспортный коллапс.

Утром и вечером, а также в середине рабочего дня город сковывают многокилометровые пробки, которые по 10-ти бальной шкале как раз на десять баллов и можно оценить. А виной всему вовсе не неубранные автомобили, как об этом заявляют городские и краевые власти, а полная потеря управления городским хозяйством со стороны очередного мэра-едроса, Константина Шестакова и не умения правильно подбирать руководящие кадры, руководить краем еже одного едроса (педроса – приморского единороса) Олега Кожемяко.

Стоит сразу сказать, что за весь период существования, так называемой, Новой России, абсолютное большинство ее мэров были единороссами: что Юрий Копылов, что Константин Толстошеин, что Олег Гуманюк или Игорь Пушкарев, что Владимир Николаев или Константин Лобода. А при каждом из этих едросов зима всегда наступала неожиданно, а редкий для города снегопад всегда приводил к зимнему коллапсу.

Ни одному из вышеперечисленных градоначальников снег победить так и не удавалось. До самой, до весны, когда тепло выполняло работу за сидящих в мэрских креслах бестолочей.

Хотя, перед каждой зимой каждый из них проводил показательный парад снегоуборочной техники и рассказывал о десятках-сотнях закупленных мэрией единицах техники. Но наступающая зима побеждала все парады, а закупленная новая техника всегда испарялась в неизвестном направлении.

Стоит особо отметить, что градоначальники выдвигались, как и в этот раз такими же едросами-губернаторами, которые ни градоначальника подобрать, ни самим очистку от снега дальневосточной столицы оказывались не способны.

Так, что нынешние вожди не исключение, а стандартное едросовское правили – главное уметь языком болтать да начальственные зады лизать, а руки и мозги таким едросам просто без надобности.

Правда, было исключение из правил: не умеющие говорить, но умеющие делать губернатор Тарасенко и градоначальник Веркеенко.

Правда, первый попал на должность в период непопулярной пенсионной реформы и не получил поэтому поддержки население. А второй сам не пожелал работать с губернатором Кожемяко, т.к. привык работать мозгами и руками, а не языком. И… Оба не были педросами. Не состояли в этой партии балаболок.

Но нынче Владивостоку не повезло в который уже раз – и мэр и губер не просто рядовые партийцы, а лидеры соответственно городских и краевых педросов.

А значит помочь региональному центру в очередной раз только долгожданная весна, до которой еще, ой как, далеко.

И жителям еще долго придется терпеть ежедневные многочасовые пробки, опоздания на работу, невозможность посетить медучреждения и т.д., и т.п., как и рукожопых вождей.

Тем более, что уже 12-13 декабря синоптики предрекают Владивостоку еще один обильный снегопад.

А вспоминая о чиновниках-педросах мне так и хочется процитировать классика Крылова: «А вы друзья, как не садитесь…»



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