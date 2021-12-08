Разрешение на вакцины дают чиновники, которые имеют в них коммерческий интерес

Депутат Госдумы Николай Коломейцев предложил парламенту создать рабочую группу для расследования "конфликта интересов" у чиновников, дающих разрешения на использование вакцин, и при этом имеющих конкретный коммерческий интерес в их производстве.

"Крайне беспокоит сообщение в ряде СМИ и сетях о конфликте интересов. Нам стало известно – Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, она же влияет на получение госзаказа, и все патентообладатели получают 30% от госзаказа. Нам стало известно, что один из родственников руководителя оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин", - заявил депутат. По его словам, речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей.

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