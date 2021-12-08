В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова может являться соавтором патента на одну из вакцин от коронавируса, что создает условия для личной выгоды чиновницы от прививочной кампании. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

"Крайне беспокоит сообщение в ряде СМИ и сетях о конфликте интересов. Нам стало известно – Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, она же влияет на получение госзаказа, и все патентообладатели получают 30% от госзаказа. Нам стало известно, что один из родственников руководителя оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин", - заявил депутат.

По его словам, речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей.