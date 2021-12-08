Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии

Опубликовано 08.12.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова может являться соавтором патента на одну из вакцин от коронавируса, что создает условия для личной выгоды чиновницы от прививочной кампании. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

"Крайне беспокоит сообщение в ряде СМИ и сетях о конфликте интересов. Нам стало известно – Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, она же влияет на получение госзаказа, и все патентообладатели получают 30% от госзаказа. Нам стало известно, что один из родственников руководителя оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин", - заявил депутат.

По его словам, речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей.

 



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
4652 написал 08.12.2021 12:21
Пустоглазая баба-зомба пОпова, пархатый гинцбург, мурашкокожаный мениздр.. да их много бенефициаров от пандемии коронобесия.
Ответить
(без названия)
стоик7937 написал 08.12.2021 11:23
карлик, как "антисемитская свинья" , будет воевать с жидом Зеленским?
Да они лучше замочат несколько миллионов русских и украинцев, а потом отпразднуют вместе очередной этап геноцида славян?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Треть россиян признались в постоянной нехватке денег
Треть россиян признались в постоянной нехватке ден...
07.12.2021
Разрешение на вакцины дают чиновники, которые имеют в них коммерческий интерес
Разрешение на вакцины дают чиновники, которые имею...
08.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума (0)
В метро стра-ашно! (1)
А вы, друзья, как не садитесь всё... Ни на что вы не годитесь! (0)
В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии (2)
Разрешение на вакцины дают чиновники, которые имеют в них коммерческий интерес (1)
Про балкон или как нас грабили (8)
Россия получила основание для объявления войны Украине (29)
Треть россиян признались в постоянной нехватке денег (1)
Как Колобок поучаствовал в Международном Кинофоруме (7)
Средний доход чиновников оказался в 3 раза выше среднего дохода остальных россиян (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Наталья Поклонская как Гаврила Принцип будущей войны
Дарья Митина Дарья Митина: Жалкий подражатель
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Твин Пикс трейлер 4 сезона. Нас не догонят
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть седьмая. Скалы Еланки.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему Украину стоит разделить как Германию и как Америка добивается слабины России в переговорах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss