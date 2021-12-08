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Московский листок

В метро стра-ашно!

Опубликовано 08.12.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
В метро стра-ашно!

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.

Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет, сообщают РИА Новости.

Правда, тет-а-тет под присмотром «товарища майора», причем с обеих сторон. И я просто не представляю как можно обеспечить полную конфиденциальность при таком формате.

Хотя все равно ведь ни о чем не договорились…

Зато вчера же Путин, и тоже дистанционно, открыл кусок Большой кольцевой линии метро в Москве. А что ему помешало сделать это очно? Какой тут риск?

Я вот вчера там даже проехал – нормальная линия, ничего подозрительного не увидал. Только пыль стоит еще на станциях, даже маска пригодилась по назначению.

Сталин во время войны в метро съезд проводил – безопасно, потому что.

А наш всего боится, и метро, и Байдена, и нас с вами…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
34 написал 08.12.2021 12:27
А "наш" -то он и не наш вовсе.. и никогда им не был.
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