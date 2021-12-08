Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума

В 2021 году объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, с января по ноябрь Сбербанк предотвратил мошенничество на «беспрецедентую» сумму более 100 миллиардов рублей.

В феврале президент Сбербанка Герман Греф сообщал, что за 2020 год банк предотвратил попытки хищения средств клиентов на 57 миллиардов рублей.

Кузнецов также заявил, что в России не хватает как минимум 20 тысяч специалистов по информационной безопасности, и «еще большая кадровая катастрофа» наблюдается в преподавательском составе, передает «Финмаркет».

По данным Банка России, с июля по сентябрь кибермошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей. Объем операций без согласия клиента вырос на 18,5%.

Доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег, наоборот, снизилась с 13,1% до 7,7%.