В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Депутаты отменили для себя QR-коды 4 В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Москве бывший разведчик открыл стрельбу в МФЦ https://www.youtube.com/watch?v=8XOhL... 6 Чечня запросила 100 млрд руб на 5 объектов туризма 7 Львовские шахтеры бастуют под землей - им не платят зарплаты 8 Россия получила основание для объявления войны Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 9 ЕСПЧ запретил высылать мигрантов в Белоруссию



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