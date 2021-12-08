Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Депутаты отменили для себя QR-коды
4 В Госдуме назвали главных бенефициаров пандемии https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Москве бывший разведчик открыл стрельбу в МФЦ https://www.youtube.com/watch?v=8XOhL...
6 Чечня запросила 100 млрд руб на 5 объектов туризма
7 Львовские шахтеры бастуют под землей - им не платят зарплаты
8 Россия получила основание для объявления войны Украине https://forum-msk.org/material/news/1...
9 ЕСПЧ запретил высылать мигрантов в Белоруссию
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