Украина мечтает об атомной бомбе

Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал, считает бывший глава Службы безопасности страны Игорь Смешко.
По словам экс-главы СБУ, при наличии ядерного арсенала Украина могла бы обойтись без помощи извне в противостоянии с Россией.
«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
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Главная проблема Украины в противостоянии с Россией - это отсутствие генералов. То есть мужиков в полосатых портках полно, даже бабы имеются, а вот в деле управления войсками наличествует разве что майорский уровень. А уж по части подготовки к войне, по части военной промышленности - это вообще гибель...
Возьмем слова того же Смешко - тактическое ядерное оружие, стратегическая авиация... Как это монтируется одно с другим? Тактическое ядерное оружие - это одно, а Дальняя авиация - совсем другое, она не тактическим ядерным оружием оснащается, а стратегическим.
Но если за 30 лет Украина, обладая атомной промышленностью на уровне Японии, не смогла создать тактического ядерного заряда, то о чем мы говорим?
И ведь причина совсем не техническая, причина в неспособности руководста страны поставить такую задачу и проконролировать ее исполнение. Еще Тимошенко в роли премьера пыталась что-то такое выродить, но не срослось...
Теперь о средствах доставки.
Есть всего одна страна в мире, ядерные силы которой целиком завязаны на авиацию - это Франция. Две эскадрильи "Миражей", модернизированных под ракеты с ядерной боевой частью. Это не стратегическая авиация, там радиус действия невелик. Это близко к тактическому ядерному оружию, о котором говорит Смешко.
Но у Украины нет самолетов, которые можно было бы модернизировать под ракеты воздушного базирования, да и ракет таких тоже нет.
В свое время Украина порезала на металлолом все свои Ту-22, которые идеально подходили для тех задач, что пытается ставить Смешко. Но я помню счастливо-дебильные выражения лиц тогдашних участников мероприятия. Они-то думали, что автоген, разрезающий их стратегическую авиацию, прорезывает им "окно в Европу", а вышло... Ну тоже в рифму.
Ракеты воздушного базирования Украина передала в Россию по договору, но кто мешал подумать о технологиях, на будущее?
А сейчас-то что? Да, можно создать примитивную атомную бомбу, но сбрасывать ее с чего?
В общем, лампасы есть, а вот генеральских мозгов нету. Но помечтать не вредно даже прапорщику...
А.Б.
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