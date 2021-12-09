Рисунки власти

Первый раз заставил себя посмотреть передачу "Москва, Кремль, Путин". В каком золоте живёт и "работает" президент. Два скомороха одетые в обтяжку форменными костюмами с картузами на голове, не вздохнуть, ни ... высматривают в щелочку ворот приближение президента, открывают их и встают в позу оловянных солдатиков.

Зачем этот балаган в двадцать первом веке? Сколько средств из бюджета тратится на эту показуху? А Росстат информирует народ, что зарплата увеличивается и количество бедных уменьшилось на 2 миллиона человек. Не жизнь, а малина. Вот только минимальная оплата труда в пределах 13 тысяч, около 5 - 8 тысяч уходит на налоги по ЖКХ. Очень хорошо стал жить народ. При этом 148 миллиардов рублей бюджет закрепляет на премии "бедных" чиновников. Они не плохо живут, а будут ещё лучше. В стране как раз два миллиона чиновников, о них беспокоится президент. Это они будут жить лучше?

Смотрю дальше "Москва, Кремль, Путин". Президент садится за круглый массивный стол и выглядит как карлик на фоне этого стола. Вы обратили внимание на его посадку? Развалившись в кресле с расстёгнутым пиджаком рассказывает о том, как войска НАТО окружают плотным кольцом Российскую Федерацию. В интернете часто встречается подобный портрет одного депутата, весом килограммов 150 без шеи, но с галстуком, восседающим точно как президент на этой передаче. Оказывается гиперзвуковое оружие есть в США уже около 10 лет - так говорит президент. Но ведь наши политологи говорят обратное, что нет в США такого оружия, которое есть в России. Выходит, что каждый говорун, которому есть возможность говорить на страну не согласовывает свои выступления с компетентными чиновниками, хотя бы по очень важными проблемами. И вообще отвратительно смотреть на наших чиновников большого полёта. Президент выходит из Кремля с целью поездки, вокруг свита, самый надёжный слуга к чиновнику бежит открывать дверь авто. Чиновник садится а слуга захлопывает дверь и садится рядом с водителем. Что это за барство? Такая же процедура при окончании поездки. За это слуга получает миллионную зарплату? Жаль, что не выносят на руках.

Значит президенту некогда заниматься проблемами, которые по его мнению были обозначены в 2010 году и которые привели к трагедии на шахте. На днях президент принял участие на международном форуме "Добровольцы". Толпа собралась многотысячная. Можно сказать сидели друг на друге. Несколько дней назад прошёл съезд партии "Единая Россия". Так вот на нём участники соблюдали дистанцию. Действительно в стране нет порядка. Всё происходит эпизодически. Естественно президент сделал расширенный доклад о работе волонтёров, которые по его мнению помогали, не считаясь со временем, вирусным больным. Здесь власть оказалась на высоте. Задействовали в качестве рабов десятки тысяч молодых ребят и естественно без оплаты. Молодёжь слушая речь президента настолько проникла в его повествование, что после некоторые дамочки захотели взаимно обняться. Одной дамочке это удалось и конечно без масок. Неужели всё было запланировано заранее и дамочку проверил президентский доктор. Что ни сделаешь ради пиара. Тем более надо готовиться к выборам и об этом президент напоминает народу. "Я пока не решил". Решил давно, что подтверждает обнуление. Всё дело теперь за нами. И всё таки мне и многим моим землякам не понятно, почему президент ведёт политику распродажи богатств страны, оставляя нищими рабочих и вообще простой народ. Друзья и просто воры вывезли из страны миллиарды долларов и вывоз продолжается. Вот здесь надо их спросить, зачем? Ответа нет, а страна вымирает. Более того грозит война. А чтобы воевать нужны ресурсы людские м материальные. А у нас рабочий живёт на 15 - 20 тысяч рублей. Не дай Бог начнётся война, кто будет защищать страну и народ? А зачем защищать, надо сдаться. На Западе и в США рабочий живёт гораздо лучше, более того сыновья чиновников в армии не появятся. Они все живут за границей. Неужели президент об этом не знает? Могут быть внутри наших воинских подразделений не выполнение приказов. Воевать за кого?

Разбирая полку с книгами, газетами наткнулся на газету "АиФ" за 2012 год . В ней публикуются богатства 100 самых богатых семей российских чиновников по декларациям за 2011 год. Картина страшная. Несколько примеров. Губернатор Тульской области В.Груздев заработал более 3 миллиардов рублей, жена более 182 миллионов. И кто - то за него будет воевать? С.Петров - депутат Госдумы - 438 миллионов, а вот жена - более миллиарда. А.Гурьев - член Совета Федерации заработал - более 2 миллионов рублей. Естественно - это его зарплата, а вот жена - более миллиарда рублей. Даже идиот знает, что это средства депутата или чиновника заработанные просто воровством. Ведь не зря Жириновский развёлся с женой прежде переписав всё богатство на неё. Я попытался сложить суммы ста богачей и не смог, запутавшись в нулях. Это только сто чиновников, а в стране их около 2 миллионов. Можно утверждать, что страна работает только на чиновников и воров. А если посмотрим на олигархов по журналу Forbes , то картина не для слабонервных. Под номерами после ста идут В.Путин, который заработал - более 3 миллионов рублей и Медведем - тоже более 3 миллионов рублей. Подчинённые имеют в 10 и даже в сто раз больше чем руководство страны. Такого встречать мне не приходилось. Тем более у Медведева недалеко от г.Плёс есть усадьба и обустроенная набережная с яхтой и вспомогательными постройками на всей усадьбе. На его зарплату такую усадьбу не обустроишь.

Президент на совещании по разбору трагедии на шахте говорил, что кто - то сфальсифицировал данные. Речь шла об искажении показателей фиксирующих рост метана в шахте. И он в сердцах спрашивает: "Зачем?" Ответ на этот вопрос может дать школьник. Деньги и для рабочего, но главное для собственника. С принятием бандитски - воровского капитализма деньги решают практически все проблемы. Президент несколько раз говорил на счёт идеологии. По его мнению это может быть патриотизм. И кто видел за последние 30 лет патриотов? Народ работает за гроши чтобы с голоду не подохнуть. Чиновники заняты собственным обогащением и думают о своих обязанностях только тогда когда прибыль падает. А разве президент думает не так? Зачем создал Россгвардию? Говорит для борьбы с терроризмом. И много они нашли и обезвредили террористов? Это функции ФСБ. А это против митингов и выступлений народных масс. Во сколько миллиардов рублей обходится для бюджета эта контора, генералы которой грабят бюджет и задержано уже 7 высших офицеров. Президент ни слова. Молчит и оппозиция. Чиновники никак не могут нажраться. С нового года подорожает вывоз мусора. А куда уходят налоги? Заводы по переработки никто не строит, тогда что заставляет повышать тарифы? Вот так мы и живём. Все социальные группы разобщены. Даже чиновники набивают карманы молча, кто сколько сможет. Иногда объединяются в группы по два три человека.