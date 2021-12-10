У нас много доброжелателей, и один из них, так и подписавшийся - "доброжелатель" прислал нам информацию с Телеграмм-канала "Генерал СВР":

"Дорогие подписчики и гости канала!

Друзья из ближнего круга президента России Владимира Путина обсуждают концепцию и участие в финансировании новой партии с левой идеологией, которая должна прийти на смену КПРФ в ближайшие пару лет.

Так как принципиальное решение о том, что "КПРФ - всё, больше не надо" Путин уже принял.

По мнению Путина, силового лобби и людей из его ближнего круга - системная оппозиция нуждается в трансформации.

КПРФ с ее выбрыками по поводу фальсификации результатов выборов в сентябре, "раздуванием социальной напряженности в трудное для страны время" и поддержкой протестов против введения QR-кодов, по мнению российского руководства, выходит за рамки возможности существования в системе.

В общем, есть консенсусное решение "обнулить" КПРФ и создать хорошо финансируемую и поддержанную властью замену."

https://t.me/s/generalsvr

От редакции: Касаемо генералов - понятно, что канал, информация на который поступает аж от целого генерала, найдет своего читателя среди рядовых и лейтенантов запаса, но я, по роду занятий, когда еще был порядочным человеком, генералов самых разных служб и в самом разном виде наблюдал во множестве. Некоторым было можно и поверить иногда, другим не доверил бы и козу пасти.

Что до СВР, структура, конечно, солидная, но вот недавно подполковник из этой структуры, причем настоящий, расстрелял из расточенного под боевый патроны газового пистолета посетителей МФЦ. Сразу видно - серьезный человек.

А разговоры о недовольстве в Кремле деятельностью КПРФ и замене ее на какую-то более лояльную партию (хотя уж куда лояльней) идут с самого начала ее парламентской деятельности, то есть с 1994 года.

Так что слив, конечно, засчитан, но к реальному положению дел он отношения, скорее всего, не имеет. Ну, может, решили лишний раз пугнуть Зюганова пенсией.

А.Б.