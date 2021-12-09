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Московский листок

Экономика "купи-продай-подвези"

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Экономика "купи-продай-подвези"

Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили рэнкинг востребованных профессий в 2021 году, составленный HeadHunter.

За уходящий год на сервисе было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов, в том числе продавцов-консультантов и кассиров.

На верхних строчках рэнкинга также находятся бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщики, в том числе грузчик и комплектовщики (74,9 тысячи), повара всех уровней (53,8 тысячи).

В аутсайдерах оказались юристы (18,5 тысячи), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).

По этому можно судить о структуре реальной экономики.

Где инженеры-технологи, токари 5-го разряда и программисты? Физики-ядерщики? Строители космодромов?

Водители и торгаши в нижнем сегменте – вот и все, что нужно знать о нашей экономике в этом году.

 



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