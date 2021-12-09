Антинародные законы? Оплачено!

Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и врываться в квартиры

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который существенно расширяет полномочия сотрудников полиции. Новый закон разрешает полицейским не представляться, не называть свое звание и должность, не предъявлять служебное удостоверение, если его жизни и здоровью угрожает опасность или ему необходимо срочно пресечь преступление и правонарушение.

Полицейским также предоставляется право проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля, если у него есть основания предполагать, что данное лицо перевозит запрещенные предметы. Сотрудникам МВД новый законопроект дает право проникать в чужое жилище, на земельные участки, если есть необходимость задержать подозреваемых или обвиняемых в совершении того или иного преступления.

Помимо этого, полицейским дадут право вскрывать машины, проникать в них для спасения жизни граждан, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и ЧС, для задержания преступников. При этом вскрыть можно любую машину.

Еще не прошел пункт о том, что можно застрелить любого… Так что есть, куда развиваться мысли законодателя.

ЦИК потратил на выборы в Госдуму 18 миллиардов рублей

Центральная избирательная комиссия России отчиталась о расходах на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Расходы ЦИК, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти составили 18 млрд 661 млн 456 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Всего на подготовку выборов выделили 21,4 млрд руб. Экономия составила почти 3 млрд руб. Основную часть расходов распределили между избирательными комиссиями — 18,4 млрд руб. Федеральные органы потратили на организацию выборов 131,1 млн руб. ЦИК израсходовал 72,8 млн руб.