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Московский листок

На международном уровне снова говорят о ядерной войне

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 0

война взрыв
На международном уровне снова говорят о ядерной войне

Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал,

считает бывший глава Службы безопасности страны Игорь Смешко.

«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Главная проблема Украины в противостоянии с Россией - это отсутствие генералов. То есть мужиков в полосатых портках полно, даже бабы имеются, а вот в деле управления войсками наличествует разве что майорский уровень. А уж по части подготовки к войне, по части военной промышленности - это вообще гибель...

Возьмем слова того же Смешко - тактическое ядерное оружие, стратегическая авиация... Как это монтируется одно с другим? Тактическое ядерное оружие - это одно, а Дальняя авиация - совсем другое, она не тактическим ядерным оружием оснащается, а стратегическим.

Но если за 30 лет Украина, обладая атомной промышленностью на уровне Японии, не смогла создать тактического ядерного заряда, то о чем мы говорим?

И ведь причина совсем не техническая, причина в неспособности руководства страны поставить такую задачу и проконролировать ее исполнение. Еще Тимошенко в роли премьера пыталась что-то такое выродить, но не срослось...

И слава богу, иначе притча об обезьяне с гранатой обрела бы плоть и кровь.

Но у Украины нет и самолетов, которые можно было бы модернизировать под ракеты воздушного базирования, да и ракет таких тоже нет.

В свое время Украина порезала на металлолом все свои Ту-22, которые идеально подходили для тех задач, что пытается ставить Смешко. Но я помню счастливо-дебильные выражения лиц тогдашних участников мероприятия. Они-то думали, что автоген, разрезающий их стратегическую авиацию, прорезывает им "окно в Европу", а вышло... Ну тоже в рифму.

В общем, лампасы есть, а вот генеральских мозгов нету. Но помечтать не вредно даже прапорщику...

 

В США снова заговорили о ядерном ударе по России

Посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.

Дипломаты обратили внимание, что ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал американскому лидеру Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара.

Если вспомнить предыдущую новость об украинском ядерном оружии, становится понятно, что разговоры имеют под собой основание.

А.Б.



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