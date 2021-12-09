Как отобрать "крипту"?

В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — сказал он.

Также Генпрокуратура выступает за введение в законодательство самого понятия "криптовалюта".

Вообще загадочная инициатива. Как конфисковать то, что существует только виртуально? Как конфисковать то, что не признается материальной ценностью?

Хотя понятна обеспокоенность государства – мимо носа проплывает нечто, имеющее реально большую ценность, а укусить никак…

А.Б.