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Московский листок

Как отобрать "крипту"?

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 1

валюта генпрокурор крипта
Как отобрать "крипту"?

В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — сказал он.

Также Генпрокуратура выступает за введение в законодательство самого понятия "криптовалюта".

Вообще загадочная инициатива. Как конфисковать то, что существует только виртуально? Как конфисковать то, что не признается материальной ценностью?

Хотя понятна обеспокоенность государства – мимо носа проплывает нечто, имеющее реально большую ценность, а укусить никак…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 09.12.2021 11:37
Все просто будут изымать фермы и накладывать штрафы с шестью нулями! А откуда взять такой штраф? вот как раз из криптоактивов! Оставят без штанов, инфа сотка!
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