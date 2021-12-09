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Московский листок

Метро не для нас

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 0

москва собянин метро
Метро не для нас

Россияне в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» обсудили новую станцию БКЛ «Давыдково», открытую 7 декабря, и даже при дистанционном, правда, но участии президента. 

Одна из участниц группы написала, что территория Давыдково у нее ассоциируется с рекой Сетунь, вековыми деревьями и уютными дворами. Однако оформители в дизайне станции изобразили пожарных с огнетушителями. «Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?"», — возмутилась женщина. Также ее привели в замешательство оранжевые, «кричащие» цвета стен станции. 

С автором топика согласились и другие жители района. «Да, агрессивное оформление», «Да уж, лучше яблоневый сад нашего района увековечили бы», — написали москвичи. 

Также в комментариях отметили, что название станции не соответствует месту. «Главное, теперь знакомым попытаться объяснить, что если они едут ко мне в гости на метро, то им нужна Давыдковская улица, которая находится у метро «Славянский бульвар». И ни в коем случае нельзя ехать до метро «Давыдково», потому что оттуда до Давыдковской могут быстро дворами дойти только местные», — заметили пользователи.

***

Я не поленился, прехал по новой линии в первый же день после открытия. Еще пыль стояла столбом, и никого не требовалось просить натянуть маску на нос - сами, в добровольном порядке...

В общем, метро как метро. Вокруг новых станций все вымощено плиточкой, как-будто на каждой станции намереваются проводить парад или митинг тысяч на сто.

Но вот чего я не увидал ни на "Давыдково", ни на новой "Кунцево", ни на "Мнёвниках" и "Терехово" нет подъезда норомального к станции с магистрали, и ни одного места для парковки! То есть приехать на автомобиле, скажем, из другого района или из Подмосковья и продолжить путь на метро, оставив машину недалеко от станции, невозможно. С большим трудом приткнулся на "Аминьевской", и то не из-за наличия подъезда и парковки, а потому что рядом заправка, и там можно как-то... 

Кому нужны станции метро на пустырях, до которых неизвестно, как добираться?

Можно, конечно, прогуляться пешком или проехать на автобусе с пересадкой, но в чем тогда удобство?

Почему рядом со станциями МЦК проектировались сразу и бесплатные парковки, а к новым станциям метро на личном авто не подъедешь?

Ну да ладно, все равно уже как сделали, так сделали, дареному коню в зубы не смотрят... Спасибо за очередную ветку метро, которой мне пользоваться не с руки. Вокруг меня теперь аж три разных ветки и целый выводок станций, которые мне категорически никак. И ведь не я один такой...

Хорошо это, строить станции метро не там, где они нужны, а там, где есть свободное место.

А.Б.



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