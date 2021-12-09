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Московский листок

76% россиян против QR-кодов, 54% против обязательной вакцинации

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
76% россиян против QR-кодов, 54% против обязательной вакцинации

По данным опроса «Левада-центра», 54% граждан России против обязательной вакцинации (35% «совершенно не поддерживает» и 19% «скорее не поддерживает»), тогда как «за» лишь 42% (21% «полностью поддерживает» и 21% «скорее поддерживает»).

Еще более высок негатив к идее введения обязательных QR-кодов. 76% против QR-кодов в общественном транспорте (59% «целиком отрицательно» и 17% «скорее отрицательно»), тогда как «за» лишь 21% (8% «целиком положительно» и 13% «скорее положительно»). Схожая ситуация с отношением к обязательным QR-кодам для посещения общественных мест и массовых мероприятий: 67% против (50% «целиком отрицательно» и 17% «скорее отрицательно») и лишь 30% «за» (11% «целиком положительно» и 19% «скорее положительно»).

Опрос проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Наш собственный опрос на "Социал Za"показывает пока такие цифры:

Как вы относитесь к QR-кодам и обязательной вакцинации? 

2,8 тыс. голосов

Положительно к тому и другому - 3 %
 
Положительно к вакцинации, но отрицательно к QR-кодам - 9 %
 
Отрицательно к вакцинации и положительно к QR-кодам - 1 %
 
Отрицательно к тому и другому - 87 %
 


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7938 написал 09.12.2021 12:13
война между родственниками-славянами абсурдна, но московские и киевские сионисты-олигархи усердно стравливают славян?
карлик с зеленским мечтают уничтожить миллионы славян, а освободившуюся территорию загадить Сраилем 2.0 ?
кто из них жиденок Гитлер , а кто грузино-жид Сталин?
почему после Второй Мировой Сионизм не осудили за преступления против Человечества?
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