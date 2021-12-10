Рост зарплат в III квартале 2021 составил 9%

Росстат приводит данные о номинальной начисленной заработной плате в третьем квартале 2021 года, которая составила 54 тыс. 133 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Это значит, у кого зарплата не повысилась на 9%, у того ее покупательная способность снизилась, потому что, в отличии от золота, покупательная способность бумажных денег обратно пропорциональна денежной массе, поступающей в обращение при покупках.

Росстат сообщает там же, что доля оплаты труда наемных работников в структуре доходов населения увеличилась с 8 трлн 787,9 млрд руб. в III квартале 2020 года до 10 трлн 134,2 млрд руб. в III квартале 2021 года.

Сравним эти данные с социальной помощью, чтобы узнать, лучше или хуже стало работающим. Доля социальных выплат в структуре доходов населения за те же периоды выросла в абсолютном выражении с 3399,2 млрд. руб. до 4104,4 млрд. руб. Соотношение зарплат и помощи показывает, что в общем продукте страны доля трудящихся уменьшилась, а доля выплат нетрудоспособному населению увеличилась. Эта значит, что на каждую 1000 руб. зарплаты работающего социальные выплаты выросли с 387 руб. до 405 руб., трудящиеся стали беднее.

Это значит, что увеличение денежной социальной помощи приводит к перераспределению созданных товаров, но не повышает их производство, как считают левые, говоря: дайте денег народу, они купят товары, а капиталисты пустят их на расширенное производство.

Росстат сообщает, что за 9 месяцев 2021 г. выплачена социальная помощь в сумме 10,5 трлн. руб. Это вдвое увеличило индекс потребительских цен за январь-ноябрь 2021 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года с 3,24% до 6,53%.

Это значит, что даже денежная помощь государства при капитализме только увеличивает инфляцию, а значит, ухудшает положение народа.