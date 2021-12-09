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Московский листок

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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4 ЦИК потратил на выборы в Госдуму 18 миллиардов рублей

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6 В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал, https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В США снова заговорили о ядерном ударе по России

9 Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили рэнкинг востребованных профессий https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7938 написал 09.12.2021 17:38
пусть карлика оштрафует - тот в телеке постоянно без маски?
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Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя
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