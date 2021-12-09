Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя
2 76% россиян против QR-кодов в общественном транспорте, 54% — против обязательной вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и врываться в квартиры https://forum-msk.org/material/news/1...
4 ЦИК потратил на выборы в Госдуму 18 миллиардов рублей
5 Рост цен на лекарства в 1,5 раза обогнал инфляцию
6 В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал, https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В США снова заговорили о ядерном ударе по России
9 Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили рэнкинг востребованных профессий https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|
стоик7938 написал 09.12.2021 17:38