Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя #анатолийбаранов #госдума #социалза #кпрф #форуммск Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя 2 76% россиян против QR-кодов в общественном транспорте, 54% — против обязательной вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и врываться в квартиры https://forum-msk.org/material/news/1... 4 ЦИК потратил на выборы в Госдуму 18 миллиардов рублей 5 Рост цен на лекарства в 1,5 раза обогнал инфляцию 6 В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал, https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В США снова заговорили о ядерном ударе по России 9 Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили рэнкинг востребованных профессий https://forum-msk.org/material/news/1...



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