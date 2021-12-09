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Московский листок

Как принимали закон о расширении полномочий полиции

Опубликовано 09.12.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #кпрф

Начиная со 2-й минуты выступление депутата от фракции КПРФ, Ю.П.Синельщикова, который указал на целый ряд противоречий законопроекта с Конституцией РФ в части защиты прав граждан.

#полиция, #СоциалЗа, #Синельщиков, #КПРФ, #Госдума



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7938 написал 09.12.2021 18:08
белорусы на своих спинах и головах знают, что такое безнаказанность полиции?
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