Начиная со 2-й минуты выступление депутата от фракции КПРФ, Ю.П.Синельщикова, который указал на целый ряд противоречий законопроекта с Конституцией РФ в части защиты прав граждан.
#полиция, #СоциалЗа, #Синельщиков, #КПРФ, #Госдума
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #социалза #кпрф
Как принимали закон о расширении полномочий полиции
Начиная со 2-й минуты выступление депутата от фракции КПРФ, Ю.П.Синельщикова, который указал на целый ряд противоречий законопроекта с Конституцией РФ в части защиты прав граждан.
#полиция, #СоциалЗа, #Синельщиков, #КПРФ, #Госдума
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стоик7938 написал 09.12.2021 18:08