Дания: Успех партии левых сил на выборах в Копенгагене

В материковой части Королевства Дания 16 ноября состоялись местные выборы. Избиратели выбирали депутатов 98 городских и районных, а также 5 региональных советов. В условиях нового оживления пандемии в выборах всего приняло участие 67 процентов избирателей, что чуть меньше обычного для местных выборов. И хотя в Дании повсеместно широко внедpена дигитализация (цифровая технология), пока ни одна политическая партия не ставила вопрос о внедрении ДЭГ (дистанционного электронного голосования).

Впервые за 112 лет крупнейшей партией датской столицы Копенгагена стала не Социал-демократия, а партия левых сил, Красно-Зеленый Альянс / ”Enhedslisten” (КЗА), получившая 25 процентов голосов. Социал-демократия, которая по-прежнему остается крупнейшей партией страны, собрала там, в своем традиционном бастионе, 17 процент голосов.

Всего в выборах участвовало более 50 партийных списков, в том числе два крупных социалистических (КЗА и партия народных социалистов). В нескольких крупных городах участвовали также два малочисленных коммунистических списка.

Основные политические итоги выборов это:

- Несмотря на то, что Социал-демократия впервые с 1909 года лишилась позиции лидера столицы, тем не менее из-за расклада политических сил сохранила за собой должность мэра. В в целом, оставаясь крупнейшей партией страны, она имеет больше всех постов мэров (всего 44 из 98), хотя получила самый плохой электоральный результат за последние 25 лет.

- В пригороде Копенгагена, Фредериксберге, впервые за 120 лет партия консерваторов лишилась поста мэра.

- Партия КЗА завоевала новые мандаты в 7 коммунах глубинки/ провинции, где она раньше не была представлена и стала крупнейшим списком в Копенгагене и на острове Борнхольм в Балтийском море. По всей стране она набрала 7,3 процент голосов, что принесло всего 114 мандатов. Это наилучший результат в 30-тилетней истории партии.

- Среди классических правых партий позиции консерваторов укрепились, отчасти за счет Либералов, которые почти 20 лет были у власти. Последние потеряли много голосов, но по-прежнему по количеству мэров остается второй (после социал-демократов).

- Среди право-популистских партий, которые отличаются ксенофобскими настроениями (прежде всего против мусульман) произошло передвижение голосов. Так, Датская Народная Партия (национал-консервативного толка) потерпела серьезное поражение. Ее на этот раз справа обошли сторонники жесткого неолиберализма из молодой национал-либеральной партии Новые Правые (НБ). Последняя теперь имеет 64 мандата.

В общей сложности по стране голоса крупнейших восьми партий распределились следующим образом (в процентах):

2021 2017 Социал-демократия 28,5 32,4 Либералы 21,2 23,1 Kонсерваторы 15,2 8,8 Народные социалисты 7,6 5,7 Kрасно- зеленый альянс (КЗА) 7,3 5,9 Социал-либеральнaя партия радикалов 5,6 4,6 Датская Hародная партия 4,1 8,7 Новые Правые (НБ) 3,6 0,9

Однако эти данные мало что говорят о противоречивых электоральных тенденциях и о той электоральной драме, которая происходила в ряде городов,.аналогично с общим показателем средней температуры пациентов по больнице.

Пожалуй, результаты местных выборов лишь наполовину отражают общие электоральные настроения в целом по стране. Не меньшую роль имеет также конкретные локальные условия, то есть наиболее злободневные проблемы на местах и, кроме того, личность мэра.

Общенациональные тенденции

* По мнению многих аналитиков, на результаты нынешних местных выборов повлияло падение популярности нынешнего социал-демократического правительства во главе с 43-летней Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) из-за неуверенного, а порой ошибочного подхода к проблеме коронавируса. Основной упрек - за его решение о полной ликвидации важной экспортной отрасли: выращивания норок (Дания была одной из крупнейших производителей в мире).

* Pаскол в крупной Либеральной партии пошел на пользу новому руководству Консервативной партии.

* Заметной национальной тенденцией является партийный кризис право-популистской Датской Народной партии. Она 6 лет назад завоевывала около 20 процентов голосов, получив тогда приток правых социал-демократов. Теперь же она стоит перед угрозой самоликвидации. После поражения на нынежных местных выборах лидер этой партии, адвокат Кристиан Тульсен Даль (Kristian Thulesen Dahl) заявил, что подает в отставку.

Местные текущие проблемы

В отличие от парламентских выборов, локальные проблемы играют важную роль на местных выборах. А эти проблемы в чем-то повторяются повсюду (экология, вопросы воссоздания социального сектора и т.д.), а в чем-то имеют сугубо специфический характер (отношение к строительству конкретной новой транспортной артерии, к сооружению в сельской местности многоэтажных домов и пр.). Примером может послужить те два администрaтивных подразделения, Копенгаген и Борнхольм, где ”нарушителем спокойствия” стала партия КЗА.

В первом случае это объясняется активной позицией КЗА по трем ключевым вопросам столицы: агитация против строительства дорогостоящего элитного жилья, против планов строительства жилья в природоохраняемой зоне острова Амагер и против планов сооружения искусственного острова в водах столичного порта. Во всех трех случаях правящая социал-демократия вместе с правыми партиями занимали иную позицию.

А на острове Борнхольм КЗА впервые завоевал первое место из-за конструктивной критики принятого местными социал-демoкратическими властями совместно с правыми партиями острова бюджета, где предполагается сокращение расходов на школьные и дошкольные учреждения. Кроме того, КЗА предложил программу создания новых рабочих мест в сфере "зеленой экономики" и выступил с реальными предложениями по экологическим вопросам.

В случае копенгагенского пригорода Фредриксберг - это был протест избирателей против предыдущего консервативного мэра. Он на словах выступал против жилищной спекуляции и коррупции, но был в СМИ разоблачен за то, что сам купил огромную шикарную квартиру и перепродал ее по спекулятивным ценам.

В глубинке западной части Дании, являющейся традиционным бастионом либералов, социал-демократы лишились многих голосов избирателей, живущих за счет обслуживания живодноводческих ферм, которые теперь закрыты из-за решения правительства о полной ликвидации отрасли выращивания норок.

В пограничном городе Тённер на границе с Германией, впервые мэром был выбран лидер партии немецкого национального меньшинства. Из-за раскола внутри лидировавшей в городе Либеральной партии все другие партии теперь сплотились в пользу ”иного”, ”нейтрального” и прагматического лидера немецкого меньшинства. Его партия, получив лишь 13 процентов голосов, заняла четвертое место в городе, но смогла в борьбе за пост мэра обьединить вокруг себя депутатов других партий.

Значение личности мэра и традиция широких союзов

На нынешних выборах сохранилось стабильное распределение числа мэров между классическими партиями. По предварительным данным у социал-демократов теперь 44 постов мэров (в 2017 г. было 47), у Либералов - 35 (было 37), а у консерваторов 12 (было 8). То есть из 98 постов примерно 90 остались за "классическими" партиями. И при этом из 95 мэров каждый пятый – женщина: в 2017 г. 11 женщин избрали на пост мэра, сейчас - 19.

Характерной чертой политической жизни малочисленной страны с развитым гражданским обществом является такой фактор как образ локального лидера. Мэр любого адмистративного образования в повседневной жизни на виду. Не только в местных СМИ, но и как сравнительно доступный человек. В этом проявляется не только закономерность малочисленного субъекта муниципальной власти (в стране только Большой Копенгаген имеет больше миллиона жителей, а в основном города сравнительно малочисленны), но и особенности политической культуры страны. Здесь открытость, публичность, внешняя эгалитарность и простота нравов поражает иностранцев. В ряде городов популярный мэр нередко переизбирается на два-три срока, оставляя явный отпечаток деятельности не только в виде своих политических приоритетов, но и в способности обеспечить широкое межпартийное согласие вокруг принимаемых решений.

В датских местных органах власти новый мэр избирается не путем прямого голосования, а голосами вновь избранных депутатов. Поэтому создание временных союзов/коалиций вокруг распределения поста мэра и постов председателей тематических подкомиссий имеет большое значение. При этом идеологически родственные партии ищут свою выгоду, нередко заключая временые ”неестественные” союзы, ради получения выгодной должности. В то время как депутат местных советов получает лишь скромный гонорар, пост мэра и пост председателя подкомиссий, а также пост в составе различных общественных советах неплохо вознаграждаются.

Социал-демократы сохранили за собой лидирующее положение в 3-х из 4 крупнейших городов, своих традиционных бастионах. Как отмечалось выше, лишь в Копенгагене был провал, притом исторического значения.

Либералы лишь отчасти сохранили лидерство в своих традиционных бастионах, а консерваторы наоборот сделали новые завоевания. Примечательно, что в ряде случаев консерваторы впервые завоевали должность мэра в ряде местных образований, где из-за недовольства избирателей политикой приватизации либералов теперь победили левые силы. Но в результате межпартийных переговоров обнаружилось, что социал-демократы и правые партии не желают, чтобы мэром становился левый кандидат; поэтому они создали союз "нелевых" сил для сколачивания блока большинства.

При этом в основном сохранился традиционный расклад сил: в Копенгагене у власти левые силы и левоцентристы, a в районах к северу и южнее столицы преобладют либералы или консерваторы. На западе страны, на полуострове Ютландия, в крупных городах у власти – социал-демократы, а в глубинке – либералы.

В целом именно переплетение указанных трех факторов - общенациональные тренды, локальные особенности и роль лидера - дает объяснение результатам. Несмотря на отсутствие в стране ярких контрастов и при внешней стабильности картины, очевидно, что внутри сравнительно малочисленной страны (5,8 миллионов жителей), налицо весьма пестрый расклад политических сил.

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Если раньше местные выборы в основном касались проблем социального сектора, а в прошлый раз – также и проблем миграционной политики, то сейчас именно различные аспекты проблемы экологии оказались в центре внимания. И прежде всего в Копенгагене, где активность внепарламентских движений в защиту природы и кампании в защиту климата способствовала росту участия молодежи в выборах, и повлияла на повестку дня всех политических партий. Все как один вынесли эти проблемы на первый план. А в этих массовых движениях наряду с различными экологическими активистами важную просветительскую и мобилизационную роль играли левые силы. Прежде всего из числа сторонников партии КЗА и коммунистов.

Для левых и левоцентристских сил состоявшиеся выборы не имели однозначного исхода. Очевидно, что перед народными социалистами, завоевавшими два поста мэров, и перед партией КЗА с ее успехом в двух крупных административных единицах стоит теперь сложная задача совмещать прежнюю роль оппозиционной партии-протеста и критикa устоев капитализма с ролью администратора-управляющего делами буржуазного хозяйства. У них перед глазами наглядный пример исторической эволюции социал-демократии из рабочей партии с антикапиталистической риторикой в правящую народную партию, которая за последние десятилетия не только пополнила свой идейно-политический арсенал элементами неолиберализма, но и поправением в вопросах миграционной политики и политики вооружения.

Для социал-демократии на последних выборах особенно заметным была потеря голосов в крупнейших городах страны. Это говорит о том, что надежды партии не просто на преодоление десятилетнего электoрального спада, но и на то, чтобы вновь стать ”всенародной”, объединительной силой, пока для премьера Метте Фредериксен не сбылись. А поскольку ее однопартийному правительству в лучшем случае осталось полтора года до очередных выборов, то пора извлекать уроки из нынешнего поражения.

Аксель Владимир Карлсен - международный секретарь Коммунистической Партии Дании, старейшей партии страны