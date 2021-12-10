Закон о QR примут, но перед этим - посмотрят

При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека: "Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", — сказал он.

По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать в регионах.

Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября.

Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты.

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Как видим, президент даже мысли не допускает, что законы о QR-кодах в том или ином виде не будут приняты.

А зачем тогда депутаты? Зачем обсуждения в парламенте, который "не место для дискуссий"?

И это все, несмотря на резко отрицательную реакцию общества. Вот хоть наш опрос на "Социал ZA":

Как вы относитесь к QR-кодам и обязательной вакцинации?

11 тысяч голосов.

Положительно к тому и другому - 3 %

Положительно к вакцинации, но отрицательно к QR-кодам - 8 %

Отрицательно к вакцинации и положительно к QR-кодам - 1 %

Отрицательно к тому и другому - 88 %.

Мне кажется, после такого результата законопроект можно складывать в имусорный ящик. Но у нас на общественное мнение давно плюют - просто перед тем, как принимать закон, "надо посмотреть"...

А.Б.